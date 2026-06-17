CHP’li vekilden ‘sahte denklik ve diploma’ için meclise soru önergesi!

Cumhuriyet’in gündeme taşıdığı hiç yurtdışına çıkmadığı halde yurtdışından sahte denklik ve diploma alan tıp, hukuk, eczacılık, diş hekimliği ve mühendislik gibi önemli fakültelere yerleşenlerin haberi üzerine CHP Bursa Milletvekili Prof. Dr. Kayıhan Pala meclise soru önergesi verdi. CHP’li Pala, Bakan Yusuf Tekin şu soruları iletti.

1-Yurt dışına hiç çıkış yapmadığı halde sahte belgelerle lise denkliği alan 419 kişiye ait denklik işlemlerinin onaylandığı dönemde, söz konusu İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ile yurt dışı eğitim müşavirliklerinde görev yapan ve bu organize usulsüzlükte imzası/ihmali bulunan kamu görevlileri hakkında yürütülen idari soruşturmalar ne aşamadadır? Kaç kamu görevlisi açığa alınmış veya ihraç edilmiştir?

2. Usulsüz işlemlerin 83 vaka ile en yoğun kümelendiği illerden biri olan seçim bölgeniz Bursa’da, sahte denklik belgelerini düzenleyen, onaylayan ve sisteme giren İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personeli kimlerdir ve bu kişiler hakkında hangi idari yaptırımlar uygulanmıştır?

3. Bakanlığınız Teftiş Kurulu tarafından incelenen 450 dosyadan 419’unun usulsüz çıktığı göz önüne alındığında, tarama yapılan dönemin (2016-2020) genişletilmesi ve benzer durumdaki tüm yurt dışı denklik dosyalarının geriye dönük olarak tamamen incelenmesi amacıyla başlatılmış daha kapsamlı bir teftiş/inceleme süreci mevcut mudur?

4. Söz konusu usulsüzlükle üniversitelere yerleşen 419 kişiden, dava ve onama süreçleri devam ederken mezun olup aktif olarak hekimlik, diş hekimliği, eczacılık ve avukatlık gibi meslekleri icra etmeye başlayan kişi sayısı kaçtır? Bu kişilerin diplomalarının ve çalışma ruhsatlarının geriye dönük iptali için Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve ilgili meslek örgütleri (TTB, TDB, TEB) ile eş güdümlü bir çalışma yürütülmüş müdür?

5. Yurt dışı lise diplomalarının denklik işlemlerinde, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün yolcu giriş/çıkış kayıtlarının zorunlu bir kontrol parametresi olarak kullanılması ve benzer suiistimallerin önüne geçilmesi amacıyla Bakanlığınız bünyesinde yeni bir otomasyon, veri entegrasyonu veya mevzuat düzenlemesi yapılmış mıdır? Yapılmadıysa gerekçesi nedir?

NELER OLMUŞTU?

Yök yurtdışından gelen sahte denklik ve diploma şikayetleri mahkemeye taşıdı. Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu ise araştırma yaptı ve bir rapor hazırladı. Danıştay ise; 450 öğrenciden 419’unun denklik belgesini mevzuata aykırı olması nedeni ile diplomaları iptal etti. Ancak cezai bir işlem uygulamadı.

‘’AYNI KİŞİ ADINA 3 FARKLI DENKLİK BELGESİ DÜZENLENMİŞ’’

Sahtecilik örneklerden biri; 11 Eylül 2019’da, 20 Eylül 2019’da ve yine 20 Eylül 2019’da. Bu 3 farklı denklik belgesi düzenlenen kişi ile aynı soyadını taşıyan başka bir kişi için de 2 farklı denklik belgesi hazırlandı.

EN ÇOK ‘SAHTE DENKLİK BELGESİ’ İSTANBUL'A

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden 83, Çorum’da 51, Ankara’da 34, Ordu’da 20, İzmir’de 4

SAHTECİLİĞİN GİRMEDİĞİ FAKÜLTE KALMAMIŞ!

Fakültelerdeki sahtecilik sayısına da değinen CHP’li Kalkan; ‘Hukuk Fakültesinde 204, Tıp Fakültesinde 80, Eczacılıkta 54, Diş Hekimliğinde 44, Mühendislikte 28, İktidasi İdari Bilimlerde 13 öğrencinin belgesi sahte.