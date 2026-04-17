CHP'li Yankı Bağcıoğlu'ndan iktidara 'orman yangınları' uyarısı: 'Bugün alınmayan her tedbirin yazın bedeli ağır olur'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, geçmiş yıllarda yaşanan büyük orman yangınlarından ders çıkarılması gerektiğini vurgulayarak, yaz ayları öncesinde kritik bir hazırlık sürecinde olunduğunu belirtti.

"YAZIN BEDELİ AĞIR OLUR"

Bağcıoğlu yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"Önümüzde son ve çok kısa hazırlık süresi bulunuyor. Bu süre; tanıtım yapmak ya da yazı beklemek için değil; planlama, kadro, eğitim, bakım ve koordinasyon eksiklerini gidermek için son fırsattır. Bu bir temenni değil, açık bir uyarıdır. Orman yangınları sürpriz değildir. Nerede, ne zaman ve hangi yoğunlukta çıkacağı büyük ölçüde öngörülebilir.

Asıl mesele, devletin buna ne kadar hazır olduğudur. Şu ana kadar atılmış olması gereken, atılmadı ise maalesef çok geç kalınan adımları bir kez daha hatırlatıyorum. Aylardır yaptığımız uyarılar dikkate alınmayarak hazırlıklar tamamlanmadı ise, yazın bedeli ağır olur. Bugün alınmayan her tedbir, yarın yanan bir ormanın ve geri dönülmez kayıpların sorumluluğudur. Ormanlarımız kaderine terk edilemez."

"YANGINLA MÜCADELEDE GÖREV ALAN PERSONEL KADROLU HALE GETİRİLMELİDİR"

Bağcıoğlu, açıklamasında alınması gereken önlemleri şöyle sıraladı:

- Geçici orman işçiliği uygulamasına son verilmeli, yangınla mücadelede görev alan personel daimi ve kadrolu hale getirilmelidir. Eğitimli ve tecrübeli ekipler, yangın riski yüksek bölgelerde merkezi noktalarda sürekli görev yapacak şekilde konuşlandırılmalıdır.

- Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ayrılan; afet, kriz ve arazi şartlarında görev tecrübesine sahip uzman erbaş ve sözleşmeli erler, orman muhafaza memuru ve daimi kadrolu orman işçisi statüsünde istihdam edilmelidir.

- Türk Hava Kurumu yeniden yapılandırılmalı; kayyum yönetimi sona ermeli, yangınla mücadelede asli bir aktör haline getirilmelidir. Pilot eğitimi ile hava araçlarının bakım ve onarımı kurumsal bir yapıya kavuşturulmalıdır.

- Kiralama modeli terk edilmeli; Türkiye’nin kendi yangın söndürme uçak ve helikopter filosu oluşturulmalı, mevcut hava araçları modernize edilerek etkin biçimde kullanılmalıdır.

- Tarım ve Orman Bakanlığı, yangınla mücadelede kullanılan hava araçlarını filo disipliniyle yönetmeli; ihtiyaç halinde Hava Kuvvetleri’nden komuta-kontrol ve planlama desteği almalıdır.

- Kısa vadede TSK’nin rezerv hava kapasitesi yangınlara destek vermeye devam etmeli; bu destek, TSK’nın asli görevlerini aksatmayacak şekilde önceden planlanmalıdır.

- Zırhlı araçlar ve personel taşıyıcılar gibi kullanım dışı askeri araçların, yangın söndürme faaliyetlerinde itfaiyecileri zorlu arazilere taşıma, donanım nakliyesi veya yangın hattına yakın bölgelerde güvenli bir şekilde personel konuşlandırma gibi destek görevleri için kullanılması değerlendirilmelidir.