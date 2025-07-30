CHP'li Yankı Bağcıoğlu: TSK'da 7 yıl görev yaptıktan sonra ayrılan uzman erbaş ve sözleşmeli erler Tarım ve Orman Bakanlığı kadrolarında görevlendirilmeli

CHP Genel Başkan Yardımcıları Erhan Adem, Yankı Bağcıoğlu ve Deniz Yavuzyılmaz, orman yangınlarına ilişkin açıklama yaptı. Bağcıoğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde 7 yıl görev yaptıktan sonra ayrılan uzman erbaşlar ve sözleşmeli erlerin Tarım ve Orman Bakanlığı kadrolarında daimi orman işçisi olarak görevlendirilmesi, Milli Savunma Bakanlığı'nın Türkiye Afet Mücadele Planı'nda yer alması, Türk Hava Kurumu'nun eski bağımsız ve özerk yapısına kavuşturulması, Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde filo kurulması önerilerinde bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcıları Erhan Adem, Yankı Bağcıoğlu ve Deniz Yavuzyılmaz, orman yangınlarına ilişkin çözüm önerileriyle ilgili geçen günlerde yangın çıkan Eymir Gölü yakınında açıklama yaptı. Bağcıoğlu, şunları kaydetti:

"Acı bir son dönem oldu. Yüreğimiz yanarken işte Pençe Kilit Harekat Bölgesi'nde, İskenderun'da, Şırnak'ta araç kazalarında şehit olan tüm Silahlı Kuvvetler mensuplarına ve jandarma personeline Allah'tan rahmet diliyorum. Aynı zamanda orman yangınlarında, Yeşil Vatan'ın savunulmasında hayatlarını feda eden Orman Genel Müdürlüğü personeli ile gönüllülere de bu çabalarında başarılar diliyorum ve Allah'tan rahmet diliyorum şehit olanlara. Türk Silahlı Kuvvetleri hepimizin bildiği gibi gerek afetlerde, gerek diğer olağanüstü durumlarda Türk milletinin her zaman yanında olup her türlü desteği gösterme kabiliyetine sahip en organize ve en etkin yetkin kurumdur. Ama son dönemde sivil asker işbirliği konusunda gerek kurumsal işbirliği, gerek sistemin ve yönetimsel zafiyetler nedeniyle bazı sıkıntılar yaşandı. Bunu 6 Şubat depreminde gördük ve orman yangınlarında da kısmen görüyoruz.

"TÜRKİYE AFET MÜCADELE PLANI'NDA ESAS ÇÖZÜM ORTAĞI OLARAK YER ALMASI GEREKİYOR"

Devletimizin imkan ve kabiliyetleri nasıl daha etkin kullanılabilir yönünde açıklamalar ve tavsiyelerde bulunacağım. Çünkü bu konu ülkemizin milli güvenliğini, bekasını ilgilendiren bir konu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin lojistik komuta kontrol, hava vasıtası ve insan kaynağı hepinizce malum. Bu kadar büyük imkan kabiliyetli olmasına rağmen Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye Afet Mücadele Planı'nda tam destek çözüm ortağı olarak nitelendirilmekte. Öncelikle bunun düzeltilip Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Milli Savunma Bakanlığı'nın esas çözüm ortağı olarak bu planda yer alması gerekiyor. Ulusal Afet ve Acil Durum Kurulu var, bu kurulda Milli Savunma Bakanlığı temsilcisi yok. Şu anda görüyorsunuz yangınlara hava vasıtası olarak Orman Genel Müdürlüğü'nün yanında Türk Silahlı Kuvvetleri hava vasıtaları da görev yapıyor. Ama bu kurul daimi üyeleri ile toplandığı takdirde Milli Savunma Bakanlığı temsilcisi olmayacak. Yani ürkiye'nin en etkin mücadele edebilecek kurumunu bu kuruldan dışarı çıkartıyorsunuz."

"Orman yangınlarıyla mücadele sadece hava vasıtalarıyla değil yetişmiş kalifiye insan gücüyle mümkün" diyen Bağcıoğlu, şunları söyledi:

"Türk Silahlı Kuvvetleri'nde 7 yıl görev yaptıktan sonra ayrılan uzman erbaşlar ve sözleşmeli erlerin Orman Bakanlığı kadrolarında orman daimi işçisi ve orman muhafızı memuru olarak görevlendirilmesini teklif ediyoruz. Daimi kadroda personel görevlendirilmesi, özellikle bu silah arkadaşlarımızın görevlendirilmesi, yangın öncesi riskin azaltılması, yangın sırasında gerekli müdahalenin etkin bir şekilde yapılması, yangın sonrası ise iyileştirme faaliyetlerinin yürütülmesi açısından önemli."

Orman yangınları ile mücadelede THK'nın etkin olarak görev yapması gerektiğini belirten Bağcıoğlu, şöyle konuştu:

"TÜRK HAVA KURUMU ÖZERK YÖNETİMİNE KAVUŞTURULMALIDIR"

"Türk Hava Kurumu Türkiye'de havacılığın en etkin yetkin kurumudur. 2019'dan beri kayyum idaresi altında Türk Hava Kurumu bu konudaki becerisini etkinliğini kaybetmektedir. Geçmiş dönemde bir takım yöneticilerin yaptığı iddia edilen usulsüzlükler bütün kurumu bağlamaz. Türk Hava Kurumu eski, bağımsız, özerk yönetimine kavuşturulmalıdır. Yangın söndürme faaliyetlerinde görev alacak pilot ve teknisyenler Türk Hava Kurumu tarafından geçmişte olduğu gibi eğitilmelidir. Türk Hava Kurumu'nun uçaklarına maliyet etkinlik değerlendirmesiyle iyileştirmeler yapılarak tekrar orman yangınlarında mücadele etmeleri, müdahale etmeleri sağlanmalıdır. Yangınla mücadele eden helikopter ve uçakların Türk Hava Kurumu sorumluluğunda bakımlarının yapılması, bu konuda TUSAŞ ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından gerekli desteğin sağlanması, merkezi yapının kuvvetlendirilmesi önemlidir.

"TARIM ORMAN BAKANLIĞI VEYA ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE BİR FİLO KURULMALIDIR"

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Orman Genel Müdürlüğü'nün kendi helikopter ve uçağına sahip olmasıdır. Tarım Orman Bakanlığı veya Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde bir filo kurulmalıdır. Bir filo disiplini içerisinde bu faaliyetler yürütülmelidir. Bu konuda Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan organizasyonel veya diğer tecrübe desteği de alabilirler. Kısa vadede bu iş kendi uçaklarına, kendi hava vasıtalarına sahip olana kadar Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın, Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın, Silahlı Kuvvetlerin hava rezerv gücünden yararlanılabilir. Burada gerek Orman Bakanlığı'nın hava vasıtaları gerekse Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tefrik edilen hava vasıtalarının görüntü yoğunlaştırma teknolojisine haiz, gece görüş gözlüklü, termal kamera ve mania tespit sistemi ile teçhiz edilmiş olmaları önemlidir. Bu sistemlerin hepsi Türkiye'deki savunma şirketleri tarafından yapılmaktadır.

"ASKERİ SAĞLIK SİSTEMİNİN DE BİR AN ÖNCE DEVREYE ALINMASINI TALEP EDİYORUZ"

Ankara'da bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri insani yardım tugayının imkan kabiliyetlerinin arttırılması, sivil ve asker personelden kurulu olarak risk seviyesi yüksek, enerjisi yüksek, kriz veya riski yüksek yangınlara, Tarım Orman Bakanlığı talepleri doğrultusunda müdahale etmesi planlamalarda dikkate alınmalıdır. Biliyorsunuz deprem riski orman yangınları kadar güçlü bir risk şu anda Türkiye için. Değişik bölgelerinde acil durum, afet ve acil durum, AFAD alayları teşkil edilmeli. Bu alaylar yine sivil ve askeri uzman personelden kurulmalı. Gerektiğinde Türk Hava Kuvvetleri'nin hava vasıtalarıyla olay bölgelerine sevk edilmelidirler. Şu anda Garnizon Komutanlıkları emrinde belirli oranlarda, belirlenmiş oranlarda AFAD taburları mevcut. Ama böyle bir merkezi yapının daha etkin olacağını değerlendiriyoruz. Afetlerde en kritik husus sağlık olayı. Yanma, deprem, diğer durumlarda burada da büyük travma tecrübesine sahip askeri sağlık sistemi malumunuz 2016'da kaldırıldı. Askeri sağlık sisteminin de bir an önce her bakımdan Türk Silahlı Kuvvetleri personeli için, Türk milleti için, vatandaşlarımız için bir an önce devreye alınmasını talep ediyoruz."