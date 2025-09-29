CHP'li Yavuzyılmaz belgeleriyle paylaştı: 'AKP marifetiyle yapılan bu karanlık ticaretin bir ayağı da İsrail’e uzanıyor!'

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, belgelerini de paylaştığı bir skandalın ayrıntılarını aktardı.

Yavuzyılmaz şunları yazdı:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ikiyüzlü İsrail politikasının belgelerini paylaşıyorum!

Uluslararası Tahkim Mahkemesi’nin aldığı kararla;

Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattında, 21 Mayıs 2014 – 30 Eylül 2018 arasındaki usulsüz petrol ticareti nedeniyle,

Türkiye’nin Irak’a net 1 milyar 471 milyon dolar ceza ödemesine hükmettiğini daha önce açıklamıştım.

AKP marifetiyle yapılan bu karanlık ticaretin bir ayağı da İsrail’e uzanıyor!

Peki nasıl?

Tahkim Mahkemesinin Nihai Kararının 637-658. maddelerine göre;

Türkiye’nin çarptırıldığı cezanın, 673 milyon dolarlık kısmının nedeni;

Irak Merkezi Hükümetinin izni olmaksızın taşınan petrolün, Irak devletinin petrol satış fiyatından 5,77 dolar daha ucuza başka ülkelere satılması;

Türkiye’nin de uluslararası anlaşmalara aykırı şekilde petrol taşıması yaparak, bu usulsüzlüğe aracılık etmiş olması.

Mahkeme, başka ülkelere indirimli satılmış olan 233 milyon varil petrolde uygulanan indirim tutarını, Türkiye ve Irak Bölgesel Kürt Yönetiminin Irak Merkezi Hükümetine ödemesine karar veriyor. Her ikisine de 673’er milyon dolar ceza kesiyor.

Peki bu kelepir petrolü satın alan ülkelerin başında kim geliyor?

İsrail!

Irak Enerji Enstitüsü’nün 2018 yılı raporundaki bu çarpıcı veri, tanker gemilerinin takibiyle tespit edilmiş durumda.

Peki bu karanlık ticari ilişki süresince İsrail ve Türkiye’nin başında kimler var?

Benjamin Netanyahu ve Tayyip Erdoğan!

AKP, adeta İsrail ve diğer bazı ülkeler ucuza petrol alsın diye, boru hattından usulsüz petrol taşıma işine giriyor. Bu nedenle Tahkim’de Türkiye’ye devasa cezalar kesiliyor!

Böylece başta İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi olmak üzere;

Irak devletinden izinsiz taşınan petrolü ucuza alan ülkelere yapılmış indirim tutarını, Türkiye ceza olarak ödeyerek, bir nevi sübvanse etmiş oluyor.

Bu mu vatanseverlik!

Kaynak: 13.02.2023 Uluslararası Tahkim Mahkemesi Nihai Kararı, Iraq Energy Institute 2018 Report"