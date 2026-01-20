CHP'li Yavuzyılmaz'dan Osmangazi çıkışı: 1,5 milyar dolarlık köprüye 10 milyar dolarlık ödeme

CHP Kamu Denetimi ve Yolsuzluklarla Mücadeleden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, AKP döneminde Yap-İşlet-Devret modeliyle inşa edilen Osmangazi Köprüsü'nün Hazine’ye maliyetini açıkladı.

Yavuzyılmaz’ın paylaştığı verilere göre, 1 milyar 480 milyon dolara yapılan köprü için 2016’dan bu yana “geçiş garantisi” kapsamında şirkete toplam 5 milyar 15 milyon dolar ödendi.

2035’E KADAR EN AZ 5,3 MİLYAR DOLAR DAHA

Yavuzyılmaz, 2026 yılından köprünün kamuya devredileceği Kasım 2035’e kadar ödenecek garanti tutarının en az 5 milyar 314 milyon dolar olacağını belirtti. Böylece köprünün açılışından kamuya devrine kadar Hazine’nin şirkete yapacağı toplam garanti ödemesinin 10 milyar 329 milyon dolara ulaşacağı kaydedildi.

“BU PARAYLA 6–7 KÖPRÜ DAHA YAPILABİLİRDİ”

Toplam garanti ödemesi ile köprünün yapım maliyeti arasındaki farkın 8 milyar 849 milyon dolar olduğunu vurgulayan Yavuzyılmaz, “Bu farkla 6, hatta 7 adet daha Osmangazi Köprüsü yapmak mümkündü. Bunun adı soygundur” ifadelerini kullandı.

GARANTİ TUTSA DA TUTMASA DA ÖDEME

Yavuzyılmaz, Hazine’nin garanti ettiği araç geçiş sayısı tutsa da tutmasa da şirkete ödeme yapıldığını belirterek, bu durumun sözleşmeden kaynaklandığını söyledi.

Sözleşmeye göre araç başına geçiş ücretinin 35 dolar + KDV olarak belirlendiğini, bu tutarın her yıl ABD Tüketici Fiyat Endeksi’ndeki artış oranına göre yükseltildiğini aktaran Yavuzyılmaz, 2026 yılı için garanti edilen araç başına geçiş ücretinin KDV dahil 56,5 dolar (yaklaşık 2430 TL) olacağını kaydetti.

HER ARAÇ İÇİN 1435 LİRA HAZİNE’DEN

2026 yılında sürücülerin ödediği 995 liralık geçiş ücretinin, garanti edilen bedelin altında kaldığını belirten Yavuzyılmaz, aradaki 1435 liralık farkın Hazine tarafından şirkete ödendiğini ifade etti.

Bu modele göre, geçiş garantisi tutmadığında ücretin yüzde 100’ünün, tuttuğunda ise yaklaşık yüzde 60’ının Hazine tarafından karşılandığını vurgulayan Yavuzyılmaz, “Bunun adı garantili soygundur” dedi.

TOPLAM GARANTİ ÖDEMESİ: 10 MİLYAR 329 MİLYON DOLAR

Deniz Yavuzyılmaz'ın paylaşımı şöyle:

7 Köprü parasına 1 Köprü!

Yaparsa AKP yapar!

AKP’nin Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan Osmangazi Köprüsünde nasıl bir soygun mekanizması kurduğunu tespit ettik.

Köprünün maliyeti: 1 Milyar 480 Milyon Dolar

Peki bugüne kadar Hazinenin şirkete ödediği garanti tutarı ne kadar?

2016 yılı: 243 Milyon Dolar

2017 yılı: 482 Milyon Dolar

2018 yılı: 480 Milyon Dolar

2019 yılı: 498 Milyon Dolar

2020 yılı: 503 Milyon Dolar

2021 yılı: 502 Milyon Dolar

2022 yılı: 593 Milyon Dolar

2023 yılı: 640 Milyon Dolar

2024 yılı: 569 Milyon Dolar

2025 yılı: 505 Milyon Dolar

5 Milyar 15 Milyon Dolar

Peki bugünden (2026) köprünün kamuya devredileceği tarihe kadar (2035-Kasım) ödenecek garanti tutarı ne kadar?

En az 5 Milyar 314 Milyon Dolar

Sonuç

Osmangazi köprüsünün açıldığı 2016’dan, kamuya devredileceği 2035 yılına kadar;

Hazinenin şirkete ödemiş olacağı toplam garanti tutarı: 10 Milyar 329 Milyon Dolar

Köprünün maliyeti: 1 Milyar 480 Milyon Dolar

Fark: 8 Milyar 849 Milyon Dolar

Bu fark tutarıyla, 6 adet Osmangazi Köprüsü daha yapmak mümkündü

Bunun adı soygundur

Bu soygun düzeninde; Hazinenin şirkete garanti ettiği araç geçiş sayısı tutsa da, tutmasa da şirkete dehşet verici tutarda garanti ödemesi yapılıyor.

Peki neden?

Osmangazi Köprüsünde araç geçiş garanti sayısı tutsa da, tutmasa da, Hazine şirkete neden ödeme yapıyor?

Sözleşme yılı itibariyle şirkete garanti edilen araç başına geçiş ücreti 35 Dolar+KDV.

Ancak bu tutara her yıl Amerika Tüketici Fiyatları Endeksindeki artış oranı da çarpan olarak ekleniyor.

2026 yılında Hazinenin şirkete garanti ettiği araç başına geçiş ücreti KDV dahil 56,5 Dolar. Yani 2430 Lira.

2430 Liradan sürücülerin ödediği 995 Liralık köprü geçiş ücreti çıkarıldığında, her araç için geriye kalan 1435 Liralık kısmı da Hazine ödüyor.

Yani AKP’nin oluşturduğu bu soygun düzeninde yaptığı sözleşmeye göre;

Osmangazi Köprüsü’nde, garanti edilen araç geçiş sayısı tutmadığı durumda araç geçiş ücretinin %100’ü, tuttuğu durumda %60’ı Hazine tarafından şirkete ödeniyor.

Bunun adı garantili soygundur

Kaynak: CİMER, Sayıştay, Osmangazi Geçişi Ücret Tarifesi"