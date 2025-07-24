CHP’li Yavuzyılmaz’dan Uluslararası Tahkim Kararı paylaşımı: '1.47 milyar dolar ceza, bu dosya kapatılamaz’

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya platformu X’te yaptığı dikkat çekici bir paylaşımla AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında “Yüce Divan’da yargılanmasına neden olabilecek belgeleri” açıkladığını duyurdu.

Yavuzyılmaz’ın paylaşımına göre, Türkiye’nin 2014–2023 yılları arasında Irak Bölgesel Kürt Yönetimi (IKBY) ile yaptığı petrol taşımacılığı anlaşması nedeniyle, Irak Merkezi Hükümeti’nin izni olmadan petrol taşıması ve Ceyhan’dan yükleme yapması, Uluslararası Tahkim Mahkemesi tarafından cezalandırıldı.

Yavuzyılmaz, 13 Şubat 2023 tarihli karara dayandırdığı açıklamasında, tahkim davasında Türkiye’ye verilen net ceza tutarının 1 milyar 471 milyon 390 bin 486 dolar olduğunu belirtti. Bu rakamın bugünkü döviz kuru ile yaklaşık 60 milyar TL’ye karşılık geldiğini vurguladı.

Yavuzyılmaz’ın paylaşımı şöyle:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yüce Divan'da yargılanmasına neden olacak belgeleri paylaşıyorum!

Uluslararası Tahkim Mahkemesi'nin gizlenen dosyasına ulaştık

2014-2023 yılları arasında;

AK Parti, Irak Merkezi Hükümeti’nin onayı olmadan, Türkiye-Irak ham petrol boru hattından (Irak Bölgesel Kürt Yönetimi’yle anlaşarak) petrol taşıyıp, Ceyhan’da Irak petrolü yüklemesi yaptığı için, Tahkim’de Türkiye cezaya çarptırıldı.

Karar kesinleşti!

AK Parti’nin Türkiye’ye verdiği zararın boyutu dehşet verici. Bu cezaya her geçen gün faiz de ekleniyor.

Net ceza tutarı: 1.471.390.486 Doları

1 Milyar 471 Milyon Dolar!

Güncel kur’la 60 Milyar Lira!

Bu Tahkim belgeleri yok edilemez, bu dosya kapatılamaz. Ve bu dosya, duvardaki sadece ilk tuğla.

Bugün, yarın veya ileri bir tarihte bu konu ve arka planı, bir Yüce Divan konusudur!

Kaynak: 13.02.2023 tarihli Uluslararası Tahkim Mahkemesi Kararı (İngilizce-Türkçe)"

İşte o belgeler...