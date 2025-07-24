CHP'li Zeybek tek tek açıkladı: 'Faiz iktidarının kara bilançosu'

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın dördüncü faiz kararını bugün saat 14.00’te açıklayacak. Ekonomi çevreleri ve yatırımcılar, Merkez Bankası'nın alacağı kararı dikkatle beklerken, CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek’ten faiz politikalarına yönelik sert bir eleştiri geldi.

Zeybek, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, iktidarın uyguladığı faiz politikalarının “kara bilançosunu” ortaya koydu.

6 AYDA 1,1 TRİLYON TL FAİZ ÖDEMESİ

Zeybek, merkezi yönetim bütçesinden 2025 yılının ilk altı ayında toplam 1 trilyon 111 milyar lira faiz ödemesi yapıldığını açıkladı. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 94’lük bir artış anlamına geliyor.

Zeybek’in paylaşımında öne çıkan diğer çarpıcı veriler ise şöyle:

Devlet, bu yılın ilk altı ayında ayda ortalama 185 milyar, günde ise 6,2 milyar lira faiz ödemesi gerçekleştirdi.

Aylık ödenen faiz, yaklaşık 8 milyon 380 bin asgari ücretlinin bir aylık maaşına denk geliyor.

Aynı miktar, en düşük emekli aylığı olan 14.469 TL üzerinden hesaplandığında, 4 milyon emekliye üç ay boyunca ödenen toplam paradan fazla.

🚨Merkez faiz kararını dakikalar sonra açıklayacak ama öncesinde VATANDAŞIN PARASI FAİZE NASIL AKIYOR⁉️ bakalım...👇



🟥 Merkezi yönetim bütçesinden bu yılın ilk altı aylık döneminde toplam 1 trilyon 111 milyar liralık faiz ödemesi yapıldı.



++++++ — Gökan Zeybek (@gokanzeybekCHP) July 24, 2025

"2021'E GÖRE 11 KAT DAHA FAZLA FAİZ ÖDENECEK"

Zeybek, 2025’in tamamında yapılması planlanan toplam faiz ödemesi için bütçeden 1 trilyon 950 milyar lira ödenek ayrıldığını hatırlatarak, bu ödeneğin ilk altı ayda yüzde 57’sinin tükendiğini belirtti.

Bu eğilim devam ederse, Türkiye’nin 2025 yılında, 2021’de ödediği faizin 11 katını ödemiş olacağı öngörüsünde bulundu.

Ayrıca 19 Mart’taki faiz artırımıyla birlikte, yalnızca politika faizi değil, Hazine'nin iç borçlanma faizlerinin de 10 puan arttığını vurguladı. Zeybek, hükümetin “2027’de tek haneli enflasyon” hedefini dile getirmesine rağmen, 10 yıl vadeli borçlanmaların yüzde 40’lara varan faizlerle yapıldığını söyledi.