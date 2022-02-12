CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ‘6’lı masanın’ gündemini gençlere anlattı

12 Şubat 2022 Cumartesi, 02:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde üniversite öğrencileriyle yaptığı buluşmada, bugün altı muhalefet liderinin bir araya geleceği buluşmaya ilişkin bilgi verdi. Kılıçdaroğlu, dün üniversite öğrencileriyle basına kapalı olarak görüştü. CHP Ankara milletvekilleri Murat Emir ve Gamze Taşcıer’in de katıldığı programda Kılıçdaroğlu, gençlerin soru ve taleplerini dinleyerek çözüm önerilerini paylaştı.

‘LİDERLER BELİRLER’

Edinilen bilgilere göre toplantıda, Kılıçdaroğlu’na bugün altı muhalefet partisinin yapacağı buluşma ve Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayına ilişkin sorular yöneltildi. Kılıçdaroğlu’nun “Cumhurbaşkanı adayını nasıl belirleyeceksiniz” sorusuna “Altı genel başkan bir araya gelerek karar verecek” yanıtını verdiği kaydedildi.

“Siz kesin aday mısınız” sorusu da sorulan Kılıçdar-oğlu’nun “Altı lider adayı belirler. Benim ‘Kesin şu kişi aday olmalı’ gibi bir fikrim yok” dediği belirtildi. Kılıçdaroğlu’nun liderler toplantısına ilişkin “Cumhurbaşkanı adayı konuşmayız, henüz çok erken. Ama bir yol haritası çizeceğiz. Neyi, nasıl yapacağımızı konuşacağız. Ekonomik sıkıntılarla alakalı, elektrik zamlarıyla ilgili sohbet edeceğiz. Ancak cumhurbaşkanı da altılı ittifaktan çıkacaktır” yorumunu yaptığı öğrenildi.

Üniversiteli gençlerin ekonomi konusunda da sorular sorduğu öğrenilen toplantıda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “En büyük sorun üretimin olmamasından kaynaklanıyor. Bugün benzine, doğalgaza, elektriğe gelen zamlar da bundan kaynaklanıyor” dediği aktarıldı. Kılıçdaroğlu’nun, toplantıya katılan gençlere, “Bizim dönemimizde kesinlikle rektörler atanmayacak, seçimle gelecek” sözünü verdiği de öğrenildi.

‘MUM IŞIĞINDA YEMEK YERİZ’

Toplantıda gençlerin, CHP lideri Kılıçdaroğlu’na elektrik zamları geri çekilene kadar elektrik faturalarını ödemeyeceğine yönelik açıklamasını anımsatarak “Elektriğiniz kesilirse ne yapacaksınız” sorusunu yönelttiği de kaydedildi. Bunun üzerine Kılıçdaroğlu’nun “Selvi Hanım’la mum ışığında yemek yiyeceğiz gibi gözüküyor” dediği belirtildi.