CHP lideri Kılıçdaroğlu, Hatay’da meşalelerle karşılandı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hatay EXPO 2021’e katılmak için geldiği Hatay’da meşalelerle karşılandı.
Kemal Kılıçdaroğlu, Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Hatay EXPO 2021’in açılışına katılmak için bugün Hatay’a geldi.
Kılıçdaroğlu, havalimanında Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile yurttaşlar tarafından karşıladı.
Kılıçdaroğlu’nun havalimanından çıkışında meşaleler yakıldı ve “Gençliğin umudu Kılıçdaroğlu” sloganı atıldı.
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