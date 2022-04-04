CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan partisine 1 Mayıs talimatı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, meslek örgütü temsilcileriyle görüştü. Kılıçdaroğlu, 1 Mayıs için il örgütlerine yazı yazarak miting ve etkinliklere “Güçlü katılım” çağrısı yapacaklarını söyledi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KESK Eş Başkanları Mehmet Bozgeyik ile Şükran Kablan, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, TMMOB Genel Başkanı Emin Koramaz ve Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı’yı partisinde ağırladı.
Gazete Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre, 1 Mayıs İşçi Bayramı çerçevesinde meslek örgütlerinin yaptığı ziyarette, Türkiye’de yaşanan ekonomik kriz, işsizlik, yoksulluk gibi konu başlıkları konuşuldu, 1 Mayıs için yapılan hazırlıklar aktarıldı.
"HER YERE ÜNİVERSİTE AÇARAK SORUNU DAHA DA BÜYÜTÜYORLAR"
Edinilen bilgiye göre meslek örgütü temsilcileri CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na, Türkiye’de yaşanan krizin geldiği noktayı ve hayat pahalılığını anlattı. Muhalefet partilerinin emek örgütleriyle birlikte daha fazla ortak hareket etmesi talebi CHP liderine iletilirken, iktidar tarafından Meclis’e getirilen yasal düzenlemelere karşı da ortak çalışmaların üretilmesi isteği vurgulandı.
İşsizliğin yoksulluğun giderek arttığına, üniversite genç mezunlarının her geçen gün daha fazla işsizlikle karşılaştığına, istihdam sorunun geldiği boyutun kötü olduğuna dikkat çeken Kılıçdaroğlu, “Her yere üniversite açarak bu sorunu daha da büyütüyorlar” dedi.
“GÜÇLÜ KATILIM” VURGUSU YAPILACAĞINI SÖYLEDİ
Kılıçdaroğlu, meslek örgütü temsilcilerinin taleplerine olumlu yanıt vererek ileriki süreçte birlikte hareket edeceklerini ifade etti. Edinilen bilgiye göre CHP lideri, 1 Mayıs için 81 il örgütüne genelge gönderileceğini ve “Güçlü katılım” vurgusu yapılacağını söyledi.
Buna göre CHP yönetimi, 1 Mayıs öncesi tüm il teşkilatlarına yazı yazarak, 1 Mayıs etkinliklerine katılım sağlanmasını ve emek örgütlerine miting organizasyonları sürecinde destek verilmesini talep edecek.
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