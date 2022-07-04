CHP lideri LYS Türkiye birincisini aradı: Kemal amcama teşekkür ederim

Kemal Kılıçdaroğlu, LGS'den 500 tam puan alarak Elazığ’dan Türkiye birincisi olan Aykut Emir Usta’yı aradı. Usta "Beni arayıp başarımı kutlayan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu amcama teşekkür ederim" dedi.

ANKA
04 Temmuz 2022 Pazartesi, 20:29
CHP lideri LYS Türkiye birincisini aradı: Kemal amcama teşekkür ederim
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ve İl Başkanı Coşkun Çağlar Duran, LGS 2022 kapsamında 5 Haziran'da yapılan merkezi sınavdan 500 tam puan alarak Elazığ’dan Türkiye birincisi olan Aykut Emir Usta’yı aradı ve tebrik etti, başarılarının devamını diledi.

Aykut Emir Usta, şu açıklamayı yaptı:

"Merhaba, ben Aykut Emir Usta, 2022 LGS sınavında Elazığ’dan Türkiye birincisiyim. Beni arayıp başarımı kutlayan Sayın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu amcama, Sayın Elazığ Milletvekili Gürsel Erol amcama ve Sayın Elazığ İl Başkanı Sayın Coşkun Çağlar Duran ağabeyime teşekkür ederim."


Kemal Kılıçdaroğlu YKS
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