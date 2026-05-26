CHP lideri Özel, bundan sonra sokakta ve Meclis’te: CHP için direniş dönemi

CHP lideri Özgür Özel, mutlak butlan kararı sonrası partiye yapılan polis baskınının ardından yeni genel merkezlerini Meclis ilan etti. Özel, artık sokaklarda ve meydanlarda olacaklarını söyledi. Özel’in bayram döneminde ilk olarak bugün İzmir’de olması, ardından da memleketi Manisa’ya geçmesi bekleniyor. Özel’le birlikte Meclis’e yürüyen milletvekilleri ise, orada yapılan kısa toplantı sonrası kendi illerine gitti. CHP’de partinin seçilmiş yönetimi “CHP için direnmeye devam edeceklerini” belirtiyor. Toplantılarını da bundan sonra Meclis’te yapacağını belirtiyor.

‘KAPANMADIKÇA CHP’DEYİZ’

Partililer ilk olarak bir an önce kurultay sandığını getirmek istediklerini söylüyor. Polis baskını görüntülerinden CHP üyesi olan veya olmayan kim varsa herkesin rahatsız olduğunu söyleyen CHP’nin seçilmiş yönetiminin kurmayları “Parti tabanı yaşananlardan rahatsız. Sokakta da bu kararın bir karşılığı yok. Bu nedenle bir an önce parti kurultaya gitmeli” diyor. Kılıçdaroğlu kanadı “ihraçlarla partiyi kurultaya götürme” senaryosunu konuşsa da Özel yönetimi “CHP kapanmadıkça buradan ayrılmayı düşünmediklerini” yineliyor. Bu kapsamda Özel yönetiminin elindeki yasal imkanlarla ve parti tüzüğünün sağladığı şartlarla Kılıçdaroğlu kanadını kurultay yapmaya zorlaması bekleniyor.

DELEGELERLE TEMASA GEÇİLECEK

Bu noktada yanlarında olan halk desteğinin önemli olduğunu vurgulayan CHP kurmayları “Baskın sonrası Meclis’e yaptığımız yürüyüşü herkes gördü. İnsanlar kendiliğinden dayanışmaya geldi. Artık bambaşka bir dönem başlıyor. Halk o gün yanımıza geldi ve seçilmişlerine sahip çıktı. Bundan sonra da beraber bir yürüyüş gerçekleştireceğiz. Önce CHP’ye sonra Türkiye’ye sandık getireceğiz. Daha önce toplumun beklentisiyle partide değişim olmuştu. Şimdi yine halkın isteğiyle önce CHP’ye sonra Türkiye’ye sandık gelecek. CHP’den vazgeçmeyeceğiz, Kemal Bey’i kurultaya zorlayacağız. Halkın desteğiyle yeni bir dönem inşa edeceğiz” diyor.

Kılıçdaroğlu’nu destekleyen bazı vekillerin de polis baskınını eleştiren paylaşımlar yaptığını anımsatan kurmaylar “Bu CHP tabanının ve halkın tepkisiyle oldu. CHP halkın kendisidir ve kimse halkın karşısında duramaz” görüşünü paylaşıyor. Parti yöneticileri bu haftadan itibaren delegelerle görüşerek imza sürecini başlatacağını da kaydediyor.