CHP lideri Özel: Buraları böyle yönetenler Türkiye'yi de iyi yönetirler diyerek..

Yayınlanma: 18.05.2024 - 12:51

Güncelleme: 18.05.2024 - 13:54

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Saraçhane'de bugün yapılacak 'Büyük Eğitim Mitingi' öncesinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu makamında ziyaret etti.

İstanbul'daki hizmetlerin de öncülüğünde CHP belediyeciliğinin markalaştığını ifade eden Özel, "Buraları böyle yönetenler Türkiye'yi de iyi yönetirler diyerek CHP'yi yapılacak ilk seçimlerde iktidara taşıma sorumluluğumuz var" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu makamında ziyaret etti. Özel burada yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

“Sayın Başkanım öncelikle 31 Mart seçimlerinde göstermiş olduğunuz büyük başarı ve bütün Türkiye’nin gözünün üzerinde olduğu bir seçimi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını üçüncü kez ve en büyük farkla kazanmanızdan dolayı sizi tebrik ederim. Beş yıl önce ilk önce daha küçük bir farkla kazanılmış ama sizin bu başarınız hazmedilemeyip, seçimler yenilenmişti. O yenilenen seçimlerde İstanbul seçmeni feraseti, iyi niyeti, hakkaniyeti ve adalet duygusuyla harekete ederek size çok büyük bir destek vermişlerdi. Beş yıl süreyle onlara hizmet etme imkanı buldunuz. O beş yıl CHP belediyeciliğinin markalaştığı bir beş yıl oldu. Sonunda yapılan seçimlerde bir öncekinde tekrar seçimde adalet duygusuyla hareket edenler, hakkınız yendiği için size destek verenler, bu sefer oy verir mi diye merak edilirken, onun da çok ilerisinde bu kez çok geniş bir memnuniyetle İstanbullular sizin göreve devam etmenizi ve İstanbul’a bir beş yıl daha hizmet etmenizi istediler. Bu görevi ve sorumluluğu size ve ekibinize yüklediler. Ben hem sizi hem hangi partiden seçilmiş olursa olsun bütün büyükşehir belediye meclis üyelerimizi kutluyorum. Başarılar diliyorum”

“İSTANBUL’DA MARKALAŞAN HİZMETLERİMİZ TÜRKİYE’YE YAYILIYOR”

Seçim sonucu belediye meclisinde elde edilen çoğunluğa da dikkat çeken Özel, “Bu dönem geçen dönemin aksine belediye meclis çoğunluğunun da grubumuzda olduğu, bundan sonraki süreçte hizmetleri yaparken daha az engellenebileceğimiz, daha rahat hareket edebileceğimiz bir beş yıllık süreç olacak. Tabi İstanbul’da beş yılda Ekrem İmamoğlu ve ekibinin yaptığı belediyecilik 31 Mart gecesi CHP’nin bütün Türkiye’ye yayılan ve haritada nüfusun yüzde 65’i, ekonominin yüzde 80’i, toplanan verginin yüzde 87’sinin olduğu coğrafyaya hizmet etme imkanının yakalamamızda en önemli göstergelerden bir tanesi. Bugün bir telaş var Türkiye’de. CHP’nin İstanbul’da markalaşan hizmetleri şu anda bütün Türkiye’ye yayılıyor. Bütün yeni seçilen belediye başkanlarımız hızla halk lokantaları açmak için yer bakıyorlar. Yeri tutanlar hazırlıklarını yapıyorlar. Hatta ilk birkaç tanesi açıldı bile. Diğer yandan kreşlerle ilgili çabalar var, yurtlarla ilgili çok önemli çabalar var. Anne kart uygulamasının nasıl olduğunu ve nasıl yapılabileceğine ilişkin genel merkezimize, sizlere tüm belediye başkanlarımızın çok ciddi şekilde yönelmeleri var” dedi.

“HALKÇI BELEDİYECİLİK UYGULAMALARINI ÖNEMSİYORUZ”

“Biz bu konuda İstanbul ve Ankara başta geçmiş dönem çok başarılı belediyecilik uygulamaları ile Mersin, Antalya, Adana’da yapılan işlerin. Muğla’da, Aydın, İzmir, Eskişehir’de uzun süredir sürdürülen halkçı belediyecilik uygulamalarının artık bir eşgüdüm halinde ve bütün Türkiye’de aynı görünür yüzle vatandaşlarımıza sunulmasını önemsiyoruz" diyen Özgür Özel, şöyle devam etti:

"Bunun için CHP’li belediyelerde eğitim, eş güdüm ve denetimin sağlanacağı yeni ve çok güçlü bir yapı hazırlandı. Yavaş yavaş çalışmalarına başladı. Önümüzdeki dönemde bütün Türkiye sizin öncülüğünüzde başlayan, vizyoner hizmetlerin CHP’nin bütün belediyelerine yayıldığını ve eş güdüm halinde yürütüldüğünü görecekler”

“İKTİDAR OLMA SORUMLULUĞUMUZ VAR”

“31 Mart seçimlerinden önce şöyle bir sorumluluğumuz vardı. CHP’nin israftan kaçan, hizmete yönelen, herkesi kucaklayan belediyeciliğinin İstanbul’da bir dönem daha tescillenmesi gerekiyordu. Ama bu seferki sorumluluğumuz, CHP’nin bu adil ve kamucu yönetim anlayışının, ‘Artık buraları böyle yönetenler, Türkiye’yi de çok iyi yönetir’ diyerek yapılacak ilk genel seçimlerde CHP’yi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün partisini iktidara taşıma sorumluluğumuz var. Bu anlamda herkes bize bu gözle bakıyor. Ben sizin, ekibinizin, sadece siyasi ekibinizin değil genel sekreterimizden, yardımcılarından, iştiraklerimizin yönetim kurulu başkanlarından başlayarak, 90 bin kişilik İstanbul Büyükşehir Belediyesi ailesinin de aynı motivasyon ve görev bilincinde olduğunu görüyoruz. Büyük bir umut ve gururla sizleri takip ediyoruz. Yolunuz açık olsun. Bir kez daha tebrik ediyor ve başarılar diliyorum”

“BU KENTTE İNSANLAR DAHA MUTLU VE GELECEKTEN DAHA UMUTLU”

Özel, ziyaretinde Şeref Defterini imzaladı. Özel, deftere “Cumhuriyetin ikinci yüzyılının ilk seçimlerinden birinci parti olarak çıkmamızın gururunu yaşıyorum. Bu büyük başarıda en önemli pay şüphesiz önceki beş yıl başarı ile görev yapmış başkanlarımız ve ekiplerinindir. Sayın Ekrem İmamoğlu beş yıl süreyle İstanbul’u eşit, adil, halkçı, israftan uzak yönetim anlayışı ile kucakladı. Kendisinin enerjisi çevresi ve tüm kente yayıldı. Bu kentte şimdi insanlar daha mutlu ve gelecekten daha umutlu. Sorunlar var ama çözüleceğine dair artık umut var. Bizlerin umudu da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün partisini ilk genel seçimlerde birinci parti ve iktidar yapmaya dairdir. Bu yolda birlikte yürümekten onur duyduğum Ekrem Başkana önümüzdeki süreçte de başarılar diliyorum” diye yazdı.

İMAMOĞLU: “MİLLETİMİZİN BİZE YÜKLEDİĞİ SORUMLULUKLARI DERİNDEN HİSSEDİYORUZ”

Özel ve CHP heyetine ziyaretinden dolayı, kendisi ve 90 bin İBB çalışanı adına teşekkür eden İmamoğlu da duygularını şu sözlerle dile getirdi:

“İBB’nin gündemi oldukça yoğundur her zaman. Buna layık olmak ve 16 milyon insana en güçlü şekilde hizmet etmek bilinciyle hareket ediyoruz. Özellikle son yerel seçimden sonra, milletimizin bize yüklemiş olduğu sorumlulukları da derinden hissediyor ve buna layık olma konusunda da büyük bir organizasyon çalışmaları yürütüyoruz aslında. Rutin işlerimizi ortaya koyarken, bir yandan da daha yenilikçi, daha güçlü ve daha değerli işlere imza atan bir dönemi var etmek adına, beş yılın, bir önceki 5 yılla yarışan ama onun çok daha üzerine çıtayı koyabilen bir anlayışı ortaya koyma çabası içerisindeyiz. Bu kapsamda, sizin de ziyaretiniz ve çok değerli Grup Başkanvekilimiz, Genel Başkan Yardımcımız, İl başkanımız ve milletvekillerimiz nezdinde bize moral verdiniz. Çok teşekkür ederim. Bugün sizleri. Bakırköy ana binamızda misafir ettik. Bizim aslında ana yerleşik olarak birkaç noktamız var. Ama elbette ki en önemli noktamız ve en kurumsal noktamız, Saraçhane. Ama bugün Saraçhane'de farklı bir ses çıkacak, halkımızın farklı bir sorununa temas edecek bir buluşma söz konusu. Onun için sizi bugün Bakırköy'de misafir ettik. Tekrar gelmeniz bize mutluluk verdi. Ayağınıza sağlı. Onur verdiniz.”

MESİR MACUNU SOHBETİ

Özel’in İmamoğlu’na mesir macunu hediye etmesi üzerine, gazeteciler, “Cumhurbaşkanına da götürdüğünüz konuşulmuştu” hatırlatmasında bulundu. Bunun üzerine yeniden söz alan Özel, “Sayın Cumhurbaşkanı'na dilediğimiz, iyi niyetle götürdüğümüz ve çalışmalarında başarılı olsun, sorunları çözsün diye verdiğimiz, güç versin diye verdiğimiz macunumuzu Ekrem Başkan’dan esirgeyecek halimiz yok. Ekrem Başkanımız, Fatih Sultan Mehmet’in yetiştiği topraklarda, 478 yıl önce karılan bu macun, Manisa'da 4 yıl sonra, pandemiden sonra ve geçen sene depremden sonra, ilk kez bu sene saçılmıştı. Biz oradaydık. Ümit ediyorum gelecek sene, Ekrem Başkanımızla birlikte törenlerde oluruz. Hem Büyükşehir Belediye Başkanımızın selamlarıyla hem de hastalıklardan uzak tutsun, güç versin, kuvvet versin diye Ekrem Başkanımıza da getirdik” yanıtını verdi.

ÖZEL: “DONANMAYI 33 YIL HALİÇ’TE ÇÜRÜTENLER YERİNE, DONANMAYI KARADAN YÜRÜTENLERİ ÖRNEK ALMAK LAZIM”

“Bir yandan da şunu söyleyelim” diyen, Özel, “Tabii birileri Osmanlı'yı ve bütün mirasını kendilerine kalmış bir miras gibi görüyorlar. Osmanlı'yı, son dönemini de çokça sahipleniyorlar. Esas Fatih Sultan Mehmet; tahta geçene kadar 4 yabancı dili öğrenmiş, sonra 6 yabancı dil bilen, mühendisliğe meraklı, dünyanın en iyi mühendislerini getirip de o dünyanın en güçlü toplarını döktüren, fizik çalışan, sürtünme mekaniği çalışan ve 19 yaşında babasının ölüm haberi geldiğinde, duasını okuyup, dizüstü çöküp, beyaz atın üstüne atlayıp, ‘Beni seven arkamdan gelsin’ deyip Edirne'ye giden ve 2 sene sonra İstanbul'u fetheden, fethederken de Manisa'da çalıştığı, sürtünmeyi ortadan kaldırmayla ilgili meseleyi Edirne'deki ayçiçek yağlarıyla dökerek, sürtünme katsayısını ortadan kaldıran, gemileri karadan yürüten, yani bilime, fenne önem veren birisi. Ve Osmanlı'da sahiplenilecek şey, sadece son dönemde, çöküş döneminin, gerileme döneminin padişahlarının birtakım yasakçı uygulamalarını sahiplenmek yerine, Fatih Sultan Mehmet'i sahiplenmek lazım. Dünyada ilk kez uçma fikrini aklına koyup da Galata Kulesi'nden uçan Hazarfen Ahmet Çelebi'yi görmek lazım. Tarihimizi bu cesur, kararlı, bilime fenne önem veren kahramanlarıyla da hatırlamak ve bugünkü yürüyüşümüze onların ışık tutmasını beklemek önemli. Donanmayı 33 yıl Haliç’te çürütenler yerine, Haliç'i zincirle kapatanlara karşı donanmayı karadan yürütenleri örnek almak lazım” şeklinde konuştu.

KARGA YUVASINI HAYRANLIKLA GÖZLEMLEDİLER

İmamoğlu ise Özel’in sözlerine, “Sayın Genel Başkanım, Manisa'da şehzadelik yapan Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet, -güzel olan şey- benim de doğduğum şehri de fetheden Fatih Sultan Mehmet 1461’de. Dolayısıyla Fatih Sultan Mehmet, çok ortak payda. Müthiş bir sultan, padişah. Tarihe inanılmaz iz düşmüş. Manisa'ya da böyle güzel bir hediye bırakmış ve yüz yıllardır yaşıyor” katkısını sundu. Özel ve İmamoğlu, makam odasının penceresi önüne yapılmış bir karga yuvasını da hayranlıkla gözlemledi. Özel, İBB anı defterini de imzalayarak, tebrik ziyaretini noktaladı.