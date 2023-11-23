CHP Lideri Özel'den Soyer'e destek: Demek ki kusur bulamamışlar

Yayınlanma: 23.11.2023 - 12:51

Güncelleme: 23.11.2023 - 12:51

İçişleri Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer hakkında 9 Eylül’de İzmir’in kurtuluşunun 100. yılı olan 9 Eylül 2022’de yaptığı konuşmada Nutuk’tan alıntıladığı sözler sebebiyle Osmanlı Devleti’ne ve son padişah Vahdettin’e hakaret ettiği iddiasıyla soruşturma başlattı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Tunç Soyer’e destek verdi.

Duvar’dan Ceren Bayar'ın "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için gündemde olan siyasi yasak şimdi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer için de söz konusu olabilir. Ne dersiniz?" sorusuna Özel, "Ben ilk günden Tunç Soyer'in açıklamalarının çok net olarak arkasında durmuştum. Arkasında durmaya devam edeceğiz. Hiçbir Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanı böyle yıldırma çabalarına teslim olmaz. Bir de demek ki Tunç Soyer'de bula bula kusur olarak bunu bulmuşlar. Bu da iyi bir şey. Tunç Soyer açısından bu çaba etkin bir mali denetimin başarıyla sonuçlandığının göstergesi. Bir kuruşluk bir şey bulsalardı bugün bununla değil başka bir şeyle üstüne gidiyorlardı" diye yanıt verdi