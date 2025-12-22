CHP lideri Özgür Özel'den aday ofisinde ilk toplantı: 'İktidar için sandığı bekliyoruz'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 39. Olağan Kurultayı sonrası CHP tüzüğüne resmen işlenen Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Yürütme Kurulu’nun ilk toplantısına başkanlık etti. Toplantı sonrası açıklama yapan Özel, son kurultayda parti programının geniş katılımlı bir şekilde yenilendiğini anımsattı. CHP’nin yerel seçimlerden bu yana yapılan anketlerde birinci parti çıktığını söyleyen Özel, bundan sonraki dönemde ofisin “iktidara yürüyen bir yönetim ordusu” gibi çalışacağını aktardı. Özel, ofis için “Vatandaşlarımızın kronikleşmiş sorunlarına çözüm önerilerini söyleyecekler” ifadelerini kullandı.

TBMM Genel Kurulu’nda görüşmeleri tamamlanan 2026 bütçesine değinen Özel “Çözüm önerilerini anlattık. İlk gün 80 dakika boyunca çözüm önerilerimizi anlattım. 80 dakika polemik yapmadan çözümü söyledik. AKP’nin bütçedeki kapanış konuşmalarını dinlemek üzere oradaydık. O kadar yapıcı eleştiriye iktidar partisinin nasıl bir polemik dilini tercih ettiğini; partimize nasıl haksız, düzeysiz bir dil tercih ettiklerini gördünüz” dedi. Meclis’te bütçe görüşmelerinin son günü çıkan kavga nedeniyle AKP Bursa Milletvekili Mustafa Varank’a tepki gösteren Özel, “Şu tescil olmuştur ki iktidarla muhalefet zihnen yer değiştirmiştir. Fiilen yer değiştirmeleri sandığı bekleme meselesidir” ifadelerini kullandı.

''ÜYELERİMİZ İMAMOĞLU’NA VEKALET EDİYOR''

Ofis çalışmalarının gündeminin ekonomik kriz odaklı olacağını vurgulayan Özel “CHP’nin hedefe kitlenmiş bir şekilde çözüm önerilerini duyacaksınız. Sarılacak bir dost bekleyen milletimizin bize gösterdiği güvene layık olmak hedefimiz. Türkiye’yi AKP’den iyi yöneteceğimizi biliyoruz. Cumhuriyetin kazanımlarıyla bu ülkede herkesin onurlu bir yaşam hayatının teminatı olacağız. İktidara hazır olduğumuzu anlatacağız” dedi. “Millet dünün mağdurunun bugün zalim olduğunu görüyor” diyen Özel “Umudumuz yüksek, moralimiz yerindedir. 19 Mart’tan bu yana bütün haksızlıklara rağmen barıştan, kardeşlikten yana bir tutum alıyoruz. Baskılar karşısında asla geri adım atmadan yürümeye devam edeceğiz. Enerjimiz, liyakatli kadrolarımız var” ifadelerini kullandı.

Ofislerin ilk toplantısını bir eksikle yaptığını söyleyen Özel “Bu eksik cumhurbaşkanı adayımız değil. 25,1 milyon insanların adayı yoktu bugün burada. İmamoğlu 278 gündür tutuklu haldedir. Kendisiyle çok sağlıklı bir iletişimimiz, kendisinin küçük hücresinde de olsa Türkiye’yi kalkındırmaya dair söyleyecek çok sözü vardır. O özgürlüğüne kavuşana kadar biz burada o görevi bakan arkadaşlarımızla yapmaya, ona 2 milyon üyemizle vekalet edeceğiz. 2 milyon üyemizin her biri ona vekalet etmek için görev beklemektedir” diye konuştu. Özel; bu ofislerden çıkan politikaların hükümet programına dönüşeceğini ve bu programı kapı kapı anlatacaklarını belirtti.

İKTİDAR VAATLERİNİ SIRALADI

Özel, ofisin ilk toplantısında değerlendirdikleri başlıkları şöyle paylaştı:

“- Seçim barajını yüzde 3’e düşürmeyi taahhüt ediyoruz.

- Kayyım yetkilerinin son bulmasını savunuyoruz.

- Protestonun bir hak olduğunu görerek; TBMM önündeki parkın bir demokrasi parkı, oraya kurulacak bir kürsünün demokrasi kürsüsü olmasını taahhüt ediyoruz.

- CHP iktidarında AYM kararını tartışmanın anayasal suç olduğunun altını çiziyoruz.

- HSK yapısını değiştirip liyakata dayalı bir sistem getireceğimizi taahhüt ederiz.

- Her vatandaş adalete ulaşacak. Eşit yurttaşlığı vazgeçilmez olarak görüyoruz.

- Son Kürt ‘Sorunum kalmadı’ diyene kadar sorunu görmeyi taahhüt ediyoruz.

- İstanbul Sözleşmesi’ni tekrar hayata geçirmeyi taahhüt ediyoruz.

- Enflasyon sepetini herkes bilecek, TÜİK gerçek istatistik kurumuna dönüşecek.

- Dolaylı vergiler, OECD ortalaması olan yüzde 33’e çekilecek.

- Açlık sınırı altında bir vergi dilimi olmayacak.

- Sözleşmeli öğretmenliğin bitirildiği bir eğitim olacak.

- Emekli maaşları asgari ücrete çıkacak.

Bunları hayata geçirmek için ofisleri kurduk. Kimsenin ele geçiremeyeceği bir yargı sisteminin, bağımsız basının nasıl teşkil edileceğini burada müzakere edeceksiniz. Bizim için muhalefet dönemi fikren kapanmıştır. Hazırız, kendimizden eminiz. Artık AKP krizlerin ve kaosun partisidir.

CHP, huzurun müjdecisidir. Türkiye’nin bu kadar derdi varken AKP’nin tek derdi taht kavgasıdır. Kendine güvenen varsa kuralım Mart-Nisan ayında sandığı, 5 yıl daha görev alın. Bugün önemli bir başlangıç. Ümit ediyoruz geçen bütçe AKP iktidarındaki son bütçedir. Gelecek bütçeyi yapmaya talibiz. Yolumuz açık olsun.”