CHP'den 'Akbelen' mitingi: Yer ve saat belli oldu

CHP, Akbelen Ormanı çevresindeki yedi köyde yer alan 679 parselin cumhurbaşkanı kararıyla acele kamulaştırılmasına tepki için harekete geçti.

CHP Muğla İl Başkanlığı, Genel Başkan Özgür Özel'in de katılımıyla 15 Şubat Pazar günü saat 14.00'da Milas Atapark Meydanı'nda kamulaştırma tartışmalarının odağındaki Akbelen’de miting düzenleme kararı aldı.

Özel, kamulaştırma kararları nedeniyle mağduriyet yaşayan yurttaşlarla bir araya geleceği mitinge sadece yerel bir buluşma olmayacağını, aynı zamanda kamulaştırma politikalarına ilişkin ülke genelinde bir mesaj niteliği taşıyacağını belirtildi.

Mitinge, bölge halkının yanı sıra çevre ilçelerden de katılım bekleniyor.

"HARİTADAN SİLİNMESİNE RAZI DEĞİLİZ"

İkizköylü direnişçiler “Kamulaştırmaya hayır” çağrısıyla yaptıkları açıklamada, “Bu topraklar bizim geleceğimiz. Bir gecede alınan kararlarla mülkiyet hakkımızın gasp edilmesine, köylerimizin haritadan silinmesine razı değiliz. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in acele kamulaştırmaya karşı Milas’ta düzenlediği mitingte buluşalım!” denildi.