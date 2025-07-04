Özel mesajında, "Gazeteci-yazar Nihat Genç’in vefatını üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.
CHP Lideri Özgür Özel'den Nihat Genç için taziye mesajı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gazeteci-yazar Nihat Genç’in hayatını kaybetmesi nedeniyle bir taziye mesajı yayımladı.
4.07.2025 21:02:00
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ANKA
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gazeteci-yazar Nihat Genç’in hayatını kaybetmesi nedeniyle bir taziye mesajı yayımladı.
Özel mesajında, "Gazeteci-yazar Nihat Genç’in vefatını üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.
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