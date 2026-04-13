CHP’liler öğrencilere cinsiyetçi dayatmayı eleştiriyor: ‘Okul yönetimlerinin görevi ‘harem-selamlık’ düzeni oluşturmak değildir’

Bitlis’in Mutki ilçesi, eğitimde harem selamlık uygulamayla gündeme geldi. Bitlis Mutki Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen bayramlaşma programında kız çocuklar kadın öğretmenlerle, erkek çocuklar ise erkek öğretmenlerle eşleştirildi. Konuya ilişkin konuşan CHP Mutki İlçe Başkanı Evrim Emre Yol, cinsiyetçi tutuma tepki göstererek “Söz konusu etkinlikte kız ve erkek öğrencilerin sadece kendi cinsiyetlerinden öğretmenlerle eşleştirilmesi ve etkinlik alanlarının cinsiyete göre ayrıştırılması, Türkiye Cumhuriyeti'nin eğitim sisteminin temel taşı olan Milli Eğitim Temel Kanunu’nun ilgili maddesindeki ‘Karma Eğitim’ esasına açıkça aykırıdır” dedi.

‘UYGULAMA, TOPLUMSAL BARIŞA VE ÇOCUKLARIN SAĞLIKLI GELİŞİMİNE ZARAR VERİYOR’

Yasal ve pedagojik uyarılar yapan Yol, “Eğitimde laiklik ve bilimsellik ilkeleri anayasal güvence altındadır. Çocuklarımızı toplumsal yaşamdan izole eden, cinsiyet temelli ayrıştırmayı normalleştiren bu tür uygulamalar, pedagojik olarak kabul edilemez. Okul yönetimlerinin ve yerel eğitim idarecilerinin temel görevi, yasaları uygulamaktır; kendi ideolojik görüşlerine göre ‘harem-selamlık’ düzeni oluşturmak değildir. Ülkemizin hiçbir kültürel veya dini geleneğinde çocukların bayramlaşırken bu şekilde keskin bir ayrıştırmaya tabi tutulması söz konusu değildir. Bu uygulama, toplumsal barışa ve çocukların sağlıklı gelişimine zarar vermektedir” ifadelerini kullandı.

‘ÖĞRENCİLERİN GELECEĞİ, İDEOLOJİK DENEYLERE KURBAN EDİLİYOR’

CHP Milli Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş’ın konuyla ilgili Meclis’e verdiği önergenin takipçisi olduklarını vurgulayan Yol, “Karma eğitim ilkesini hiçe sayan Mutki İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve ilgili okul yöneticileri hakkında ivedilikle idari ve disiplin soruşturması başlatılmalıdır. Görevi ihmal eden veya yetkisini kötüye kullanarak yasaya aykırı talimat veren sorumluların, ilgili mevzuat kapsamında görevden el çektirilmesi dahil gerekli tüm cezai işlemlere tabi tutulmasını talep ediyoruz” diyerek isteklerini sıraladı.

Yol, “Mutki İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, eğitimde akademik başarıyı artırmak yerine, belirli çevrelerin vesayeti altında hareket eden bir kurum haline gelmiştir. Atamalarda ve yönetimsel kararlarda liyakat değil, sadakat ve vesayet ilişkileri esas alınmaktadır. Son yıllarda ilçemizin eğitim karnesi incelendiğinde, kayda değer hiçbir başarının altına imza atılamadığı açıkça görülmektedir. Öğrencilerimizin geleceği, liyakatsiz kadroların ideolojik deneylerine kurban edilmektedir. Okul yönetimlerinin yasaları hiçe sayarak ‘harem-selamlık’ uygulamalarına tevessül etmesi, ilçe yönetiminden aldıkları cesaretin bir sonucudur. Sorumlular cezalandırılmalıdır” diyerek noktaladı.

‘UYGULAMANIN PEDAGOJİK GEREKÇESİ NEDİR?’

CHP Milli Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Bitlis Mutki Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen bayramlaşma programında kız çocuklar kadın öğretmenlerle, erkek çocuklar ise erkek öğretmenlerle eşleştirilmesine yönelik Meclis’e soru önergesi verdi. Özçağdaş, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in yanıtlaması istemiyle, şu soruları yöneltti:

“- Söz konusu etkinlikte kız ve erkek öğrencilerin öğretmenleriyle birlikte cinsiyetlerine göre ayrılarak kutlama yapması Bakanlığınızın bilgisi ve onayı dahilinde mi gerçekleşmiştir?

- İlgili ilçe eğitim müdürlüğü ve ilgili okul yöneticileri hakkında, karma eğitim ilkesine aykırı bu uygulama nedeniyle bir inceleme veya soruşturma başlatılmış mıdır?

- Öğrencilerin toplumsal yaşamdan izole edilmesine ve cinsiyet temelli bir ayrışmaya tabi tutulmasına neden olan bu uygulamanın pedagojik gerekçesi nedir?

- Bakanlığınızın, bayram kutlamaları ve sosyal etkinliklerde "harem-selamlık" benzeri uygulamaların önüne geçmek adına okul yönetimlerine yönelik bir talimatı veya denetim planı bulunmakta mıdır?