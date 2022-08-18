CHP, Menderes’te aşure dağıttı

18 Ağustos 2022 Perşembe, 11:44

Menderes CHP İlçe Başkanlığı’nın düzenlediği aşure ikramını bu yıl Menderes Belediye Binası’nın önünde gerçekleşti. Etkinliğine; CHP İl Başkan Yardımcısı İsmail Yüzer, CHP Menderes İlçe yönetimi, CHP Menderes Gençlik Kolları, CHP Menderes Kadın Kolları, Menderes Belediye Başkan Vekili Erkan Özkan, Menderes Belediyesi Meclis üyeleri, İYİ Parti İlçe Başkanı Özdemir Makas ve yönetimi, Gelecek Partisi İlçe yönetimi ve Menderes Belediye Başkanlığı görevinden geçiçi olarak alınan Mustafa Kayalar katıldı.



“BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZİN SEMBOLÜ”

Yurttaşlara aşure ikramı yapan Menderes Belediye Başkan Vekili Erkan Özkan, “Aşurenin birleştirici özelliğinden bahsederek, birlik ve beraberliğimizin daha da güçlendiği, bu kutsal ayda hemşehrilerimizle bir araya geldik. Dostça ve refah içerisinde beraberce yaşamaya devam edeceğiz. Bu vesile ile yapılan hayırları ve duaları Allah kabul etsin” dedi.