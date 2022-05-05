CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel'den TMO'ya: '10 liraya buğday ithal etmek zorunda kalırız'
CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, Mersin’de hububat üretimi yapan çiftçileri tarlalarında ziyaret etti. Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) bir an önce hububat alım fiyatını açıklaması gerektiğini belirten Gökçel, "10 liraya buğday ithal etmek zorunda kalırız" dedi.
Gökçel, TMO’nun hububat alım fiyatı ile ilgili beklentilerine yönelik sorusuna ise çiftçi, “Beklentimiz elbette yüksek ama bilmiyoruz. Açıklanması lazım bir an önce, bizde ona göre elimizden geleni yapacağız. Masrafı çok, biliyorsunuz mazot fiyatları uçtu, gübre atamadık ortada durum” dedi.
Cengiz Gökçel, TMO’nun hububat alımına ilişkin şöyle konuştu:
“Umuyorum ki mayıs ayının son haftası gelmeden Toprak Mahsulleri Ofisi çiftçimizi koruyacak bir fiyat açıklar. Özellikle, arpanın tonuna 6 bin 500 lira, buğdayın tonuna 7 bin 500 lira gibi bir fiyat açıklanması gerekiyor. Çünkü nisan ayında 210 bin ton buğday ithal edildi, tonu 447 dolardan. Dolayısıyla, eğer biz seneye çiftçilerimizin hububat üretiminde kalıp, buğday, arpa üretmesini istiyorsak mutlaka buğdayın kilosunu 7,5 lira, arpanın kilosunu 6,5 lira fiyat açıklamalı.
“10 LİRAYA BUĞDAY İTHAL ETMEK ZORUNDA KALIRIZ”
Bir an önce Toprak Mahsulleri Ofisi fiyatları açıklamalı. Çiftçi de önünü görerek ürününü hasat ettiğinde Toprak Mahsulleri Ofisi’ne de ürününü vermeli. Aksi takdirde eğer çiftçiyi kurtaracak bir fiyat olmazsa çiftçi önümüzdeki yıl hububat ekmez ve biz 10 liraya buğday ithal etmek zorunda kalırız. Bu da 84 milyon vatandaşımızın ekmeğe, makarnaya, una ulaşamaması anlamına gelir. Buradan yetkilileri uyarıyorum, toprak mahsulleri ofisi mutlaka buğdayın kilogram fiyatını 7,5 lira, arpanın kilogram fiyatını da 6,5 lira olarak açıklayıp, hasat edilen mahsulleri almalı.”
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