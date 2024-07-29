CHP Milletvekili Adıgüzel: ‘Dünyadan izole olarak üst lige çıkılmaz’
TRT’de canlı yayınlanan Olimpiyatlar’ın kesilmesi dikkat çekti. Kesildiği esnada LGBT temsiliyetinin olmasına ilişkin konuşan CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, “Hem dünyada bir üst lige çıkma iddiasında olacaksınız hem de kendinizi dünyadan bu şekilde izole etmeye çalışacaksınız” tepkisini gösterdi.
Paris 2024 Yaz Olimpiyatları’nda başladı. Olimpiyatların açılış seremonisi geçtiğimiz gün dünyanın dört bir yanında canlı olarak aktarıldı. Türkiye’de yayını sunan TRT Spor’un, LGBT topluluğunun temsil edildiği kareografi esnasında yayını kesmesi tepki topladı. Yayın akışının kesilmesine tepki gösteren CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, “Kendi kalıplarına uymayan görüntüler olduğunda yayını kesmek durumunda kaldılar. RTÜK başkanı Ebubekir Şahin ve TRT’nin tavrı birbiriyle bağlantılı. Bu kurumların Türkiye’de çağdaş yaşam ilkelerine, insanların yaşam tercihlerine saygı gösteren bir yapıda olmaları gerekirken yurtdışındaki sorumlu olmadıkları alanlardaki yayınları bile engellemeye çalışıyorlar. Hem dünyada bir üst lige çıkma iddiasında olacaksınız hem de kendinizi dünyadan bu şekilde izole etmeye çalışacaksınız. Kültür, sanat ve spor dediğiniz faaliyetleri bilimsel ve siyasi alanlardan ayırt etmeniz mümkün değil, bunlar iç içedir. Bir tarafını alayım, bir tarafını görmezden geleyim diyebileceğiniz bir şey değil” dedi.
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