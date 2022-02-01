CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ÖTV indiriminin düzenlemesini sordu, Derya Yanık yanıtladı

01 Şubat 2022 Salı, 12:17

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ÖTV indiriminden yararlanılarak alınan araçlarla ilgili fiyat kotası ve malul gazilerin bu indirimden faydalanmasına ilişkin soru önergesi hazırladı.

Gürer, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan şu sorulara yanıt istedi:

“Engelli araç alımında uygulanan fiyat kotasının arttırılması ya da tamamen kaldırılması ile ilgili bir çalışma yapılmakta mıdır? Bakanlığınızca Malül/Gazilerin ÖTV’siz araç alımı hakkından faydalanması adına yapılan bir çalışma mevcut uygulamada bulunmamakta mıdır?”

KİMLER YARARLANABİLİYOR?

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in önergesini yanıtlayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indiriminden; yüzde 90 ve üzeri engelli (malul ve gaziler dahil) bireyler, yüzde 90’ın altında olan engellilerden yalnızca engellilik durumu taşıtın hareket ettirici akşamında tadilat yaptırılmasını gerektirecek nitelikte olanlar ile 18 yaş altı çocuklar için, Çocuklar İçin Özel Gereksinim Değerlendirme Raporu (ÇÖZGER)’de özel koşul gereksinimi vardır (ÖKGV) ibaresi yer alan engelli yakınlarının yararlanabildiğini belirtti.

2017’DE ÜST LİMİT GETİRİLDİ

Bakan Derya Yanık,2017 yılında yapılan yasal düzenleme ile engellilik oranı yüzde 90 veya üzerinde olan malûl veya engellilerin, ÖTV ve diğer tüm vergiler dahil bedeli 200 bin TL’yi aşmayan araçlarının ilk iktisabının vergiden müstesna olduğunun hüküm altına alındığını anımsattı.

ÜST LİMİT ORANINI YÜZDE 50 ARTIRABİLİYOR

Kanunun ilgili maddesinde, söz konusu tutarların, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanacağı ve Cumhurbaşkanının bu şekilde tespit edilen tutarı yüzde 50’sine kadar artırmaya yetkili olduğu hükümlerine yer verildiğini belirten Bakan Yanık, “Bu doğrultuda 2021 yılı için belirlenen üst limit, 2022 yılı için 450 bin 500 TL olarak güncellenmişti! Üst limit her yıl belirlenen değerleme oranına istinaden piyasa koşullarına göre Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından güncellenmektedir” açıklamasında bulundu.