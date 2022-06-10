CHP'li Yıldırım Kaya sert tepki gösterdi: 'Sınıflara girip AKP mitingine davet etmişler'

10 Haziran 2022 Cuma, 17:15

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya ve CHP Muğla Milletvekili Suat Özcan, Eğitim Sen Van Şubesi Eş Başkanı Murat Atabay ile görüştü. CHP’li Kaya, Atabay’a; “Bugün Van’dayız, yollar kapalı. Sanırım yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gelecekmiş. Okullarda öğrencilere ilişkin, öğretmenlere ilişkin bir çağrı, bir duyuru var mı?” diye sordu. Atabay, CHP’li Kaya’ya şu yanıtı verdi:

“Ciddi bir sıkıntı var. Özellikle bazı okullarda AKP ilçe yöneticileri sınıflara girip öğrencileri mitinge davet ettikleri, gelen kişilere hediye vereceklerini söyledikleri… Siyasi partilerin eğitim kurumlarına girmeleri yasak olmasına rağmen, bir okula gidip, öğrencileri sınıflarda AKP mitingine davet etmişler. Bu kılıfına uydurulmayan yöntem, kılıfına uydurulan yöntemler var. Örneğin, ‘müze ziyareti yapacağız’ adı altında okullara yazı gönderip, gelen öğrencilere de hediye vereceğiz diyerek bazı okullara yazı dolaştırmışlar. Çevre illerden öğrencileri halk oyunları adı altında Van’a bugün getirmişler.”

“ÖZELLİKLE OKUL İDARECİLERİ BU NOKTAYA SIKINTI YAŞIYOR”

Atabay, CHP’li Suat Özcan’ın “Kamuda çalışan personel ile ilgili bir durum var mı” sorusunu; “Yazılı olarak bir şey yok. Sözlü olarak var, özellikle pansiyonlu okul idarecilerine her okuldan en az 50 öğrenci katılması yönünde baskı oluşturuyorlar. Oluşturdukları bu baskı ortamında da eğitim çalışanlarının, emekçilerinin buna karşı durması da biraz sıkıntı yaratıyor. Özellikle okul idarecileri bu noktada sıkıntı yaşıyor” diye yanıtladı.

YILDIRIM KAYA: “ÇOCUKLARIMIZ SİZİN MİTİNG MALZEMENİZ DEĞİLDİR”

Kaya, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’e çağrı yaparak şunları söyledi:

“Dün İzmir’de Cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıklayan Sayın Recep Tayyip Erdoğan, AKP Genel Başkanı olarak açılışlar yapıyorsun, siyasi faaliyetlerine devam ediyorsun. Buradan AKP yöneticilerine, Milli Eğitim Bakanı’na sesleniyoruz, çocuklarımız sizin miting malzemeniz değildir. Çocuklarımızı miting alanlarına götürerek siyasi etiğin dışına çıkıyorsunuz. Eğer varsa gerçekten Van’da bir karşılığınınız; il, ilçe örgütünüz bir çalışma yapar. Bugünden Van’ın tüm şehir merkezi trafiğe kapatılmış, hiç kimse kendi yerine gidemez hale gelmiş. Ama bir de bunlar yetmiyormuş gibi okullardan öğrencileri yarın burada yapacağınız mitinge… Haberiniz yoksa; Van Valisi, Van İl Milli Eğitim Müdürü, ilçe milli eğitim müdürleri, Van İl Başkanı ve Van AKP ilçe başkanlarının okulları gezme hakkı yoktur. Milli Eğitim Bakanı, Sayın Mahmut Özer uyuma. Okullara, öğrencilere ve öğretmenlere sahip çık.”