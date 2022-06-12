CHP'li Yıldırım Kaya, Van Muradiye Köy Enstitüsü’nü ziyaret etti: Bütçe yoksa CHP yapsın

12 Haziran 2022 Pazar, 02:00

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Van Muradiye Köy Enstitüsü’nde hasar gören okul ve pansiyon binalarının Van Valiliği’nin kararıyla yıktırıldığını söyledi. Kaya, “Buradan Milli Eğitim Bakanlığı’na hem Van Valiliği’ne hem de Van Milli Eğitim Müdürlüğü’ne sesleniyorum. Bu binaları onarmaya eğer valiliğin bütçesi yetmiyorsa MEB buraya pay ayırmıyorsa biz CHP olarak söz veriyoruz. Bir belediyemiz buraya gelir aslına uygun restore eder ve Alparslan Fen Lisesi idaresine teslim eder. 1948 yılında temeli atılan bu bina yerle yeksan edilmesin” dedi.

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya başkanlığındaki CHP heyeti, Türkiye’nin 21 farklı şehirdeki köy enstitüsünü ziyaret programının 17’ncisini Van’daki Ernis Köy Enstitüsü’ne yaptı.

Kaya’ya ziyaretinde TBMM Milli Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu üyesi ve Muğla Milletvekili Suat Özcan, Van İl Başkanı Seracettin Bedirhanoğlu, Muradiye İlçe Başkanı Ejder Kaya, Erciş İlçe Başkanı Feridun Ünal, Eğitim Sen Van Şube Başkanı Murat Atabey, Eğitim-İş Van Şube Başkanı Abdullah Yula eşlik etti.

‘YIKILMASI KANUNA AYKIRI’

Burada konuşan Kaya, enstitünün zamanında bölgeye hitap eden kadim bir eğitim kurumu olduğunu belirtti. Kaya, “Enstitünün hasar gören okul ve pansiyon binaları Van Valiliği kararıyla yıktırıldı. 1954 mezunlarından Nezir Şener o yılları anlatırken, ‘1952 Helsinki Olimpiyatlarını, Enstitü Bahçesindeki bir ağaca monte edilen hoparlörden dinlerdik.’ diyor. 1952 yılında bu teknolojiyi kullanan bir eğitim sistemi, ‘Türkiye’yi nerelere taşımazdı?’, ‘Bugün neler yapmazdı?’ diyerek hayıflanıyoruz. Ancak, Ernis Köy Enstitüsü’nün 23 Ekim 2011 Van depreminde hasar gören okul ve pansiyon hizmet binaları, Van Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nün 26 Mart 2012 tarih ve 299-5195 sayılı kararıyla yıkılmıştır. Köy Enstitüsü binalarının depreme dayanıklı hale getirilip, restore edilmesi gerekirken yıkılması kanuna aykırıdır. Çünkü, Kültür Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Abdullah Dörtlemez’in, 4 Ocak 2000 tarihinde, 21 il valiliğine gönderdiği yazıda, Köy Enstitüsü binaları koruma altına alınmıştır” dedi.