CHP milletvekili Yozgat'ta trafik kazası geçirdi

Yayınlanma: 23.04.2023 - 23:22

Güncelleme: 23.04.2023 - 23:43

CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu'nun, trafik kazası geçirdiği öğrenildi. Edinilen bilgiye göre kaza, Akdağmadeni ilçesi yakınlarında meydana geldi. Ankara’dan Sivas istikametine giden Cengiz Kınaş yönetimindeki araç, yağış nedeniyle kontrolden çıkarak refüje düştü.

YARALILARIN DURUMU İYİ

Kazada sürücü ile birlikte Karasu yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Yozgat Şehir Hastanesine getirildi. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

'YAĞIŞ VARDI, HAKİMİYETİ KAYBETTİK'

Tedavi sonrası açıklamalarda bulunan CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, "Yağış vardı, şoför arkadaş aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti ve kaza yaptık. İyiyiz, bir sıkıntı yok” dedi.

CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu’yu hastanede CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven ve partililer de yalnız bırakmadı.

"Sivas Milletvekilimiz Gençlik Kollarından beri birlikte çalıştığımız değerli kardeşim, yoldaşım Ulaş Karasu seçim bölgesi Sivas'a giderken trafik kazası geçirmiştir. Sağlık durumu iyi olan Ulaş vekilimize acil şifalar diliyorum."