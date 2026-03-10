CHP Milli Eğitim Politika Kurulu Başkanı Suat Özçağdaş: Çocuklar açlıktan bayılıyor

CHP Milli Eğitim Politika Kurulu başkanı ve İstanbul milletvekili Suat Özçağdaş, yoksulluktan en çok etkilenenlerin çocuklar olduğuna dikkat çekerek “Çocuklarımız okula aç gidiyor, düzenli beslenemiyor, sağlıklı gıdaya ulaşamıyor. Yeterli ve temiz içme suyu bile içemiyor. Çocuklarımızın bugün ve gelecekte sağlıklı, iyi ve mutlu olabilmesi için okullarında ücretsiz içme suyuna erişim sağlayacağız. Her öğrencimize bir öğün sağlıklı okul yemeği vereceğiz. Bunun için ülkemizin yeterli kaynağı var ancak mevcut iktidar bu kaynağı yandaşlarına ayırmayı tercih ediyor” dedi.

Özçağdaş’ın çocuk yoksulluğu, mesleki eğitim, laiklik ve öğretmenlik mesleği üzerine sorduğumuz sorulara verdiği yanıtlar şöyle:

- Politika kurullarınızın vaatlerini açıkladınız, milli eğitim alanında vaatleriniz neler?

Eşit, parasız ve nitelikli eğitim devletin asli görevi olacak. Liseyi bitiren her genç bir yabancı dili iyi seviyede konuşacak, teknolojik becerilere sahip olacak. Kaliteli eğitime herkes erişebilecek. Okullarımız temiz ve güvenli olacak. Öğrencilere bir öğün ücretsiz okul yemeği ve içme suyu verilecek. Kamuda mülakat kaldırılacak, liyakat esas alınacak. 100 bin öğretmen, 100 bin temizlik görevlisi, 65 bin güvenlik görevlisi ve 75 bin okul sağlığı hemşiresi atanacak. Her okula temel ihtiyaç bütçesi tahsis edilecek. Okullarda uyuşturucuya, suç çetelerine ve akran zorbalığına karşı kararlı ve etkili önlemler alınacak.

- Yoksulluğun çocuklar üzerindeki etkileri hakkında ne söylersiniz?

Halkımız büyük bir yoksulluk yaşıyor. Yoksulluktan da en çok etkilenenler maalesef çocuklarımız oluyor. Çocuklarımız okula aç gidiyor, düzenli beslenemiyor, sağlıklı gıdaya ulaşamıyor. Yeterli ve temiz içme suyuna dahi ulaşamıyor. Çocuklarımız derslerine odaklanamıyor, açlıktan bayılıyor, tuvalet çeşmelerinden su içmek zorunda kalıyorlar. Bugün bir çocuğumuz kantinden günde bir kaşarlı tost yese 85 TL ve 2 şişe su içse 40 TL ve bunun aylık toplam maliyeti, 2 bin 500 TL. Ailelerin bunu karşılaması mümkün değil. Bu sebeple, çocuklarımızın bugün ve gelecekte sağlıklı, iyi ve mutlu olabilmesi için okullarında ücretsiz içme suyuna erişim sağlayacağız. Her öğrencimize bir öğün sağlıklı okul yemeği vereceğiz. Bunun için ülkemizin yeterli kaynağı var ancak mevcut iktidar bu kaynağı yandaşlarına ayırmayı tercih ediyor.

MESEM İPTAL EDİLECEK

- Parti programınızda mesleki eğitim için neler var?

İlk olarak, çocuklarımızı sömüren ve ölümlerine neden olan MESEM programını iptal edeceğiz. 13-14 yaşındaki çocuklarımızı patronların insafına bırakmayacağız. Mesleki ve teknik eğitimi çağın teknolojik gelişmeleriyle uyumlu, yeşil dönüşüm ve dijitalleşme hedefleriyle bütünleşmiş, nitelikli bir yapıya dönüştüreceğiz; yerel, bölgesel ve ulusal ihtiyaçlara göre planlayacağız. Okullarımızı çağdaş ekipman ve teknolojilerle donatacağız. Mesleki ve teknik eğitimi çocuk işçiliğine ve emek sömürüsüne izin vermeyecek şekilde düzenleyeceğiz. Çocuklarımız iş gören değil iş öğrenen bireyler olarak hem akademik hem mesleki olarak nitelikli eğitim alacaklar.

- Öğretmenler için neler yapacaksınız?

İktidarımızda öğretmenlik; saygın, güvenceli, sürekli gelişmeyi destekleyen bir meslek olarak yeniden yapılandırılacak. Tüm eğitim çalışanlarının haklarını ve sorumluluklarını, mesleğin statüsünü güçlendirecek biçimde tanımlayacak yasal mevzuatı paydaşların katılımıyla hazırlayacağız. Eğitim çalışanlarının maaşlarını ve özlük haklarını iyileştirecek; uzun yıllar kesintisiz görev yapan öğretmenlerimize ücretli yenilenme izni vererek, hizmetiçi eğitimlerle mesleki gelişimlerini destekleyeceğiz. Özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerimiz ve yöneticiler için taban maaş düzenlemesini getireceğiz.

Ücretli öğretmenlik uygulamasına son verecek, gerçek öğretmen ihtiyacı kadar kadrolu öğretmen ataması yapacağız. Kamuya öğretmen alımında, mülakatı kesin olarak kaldıracak, atamaları bilimsel ve nesnel ölçütler doğrultusunda gerçekleştireceğiz. Milli Eğitim Akademisi’ni hizmet içi eğitimler vermek üzere yapılandırılacağız. Öğretmen yetiştirme programlarının içeriğini ve yapısını düzenleyecek; kontenjanları öğretmen ihtiyacı doğrultusunda belirleyeceğiz.

- Laiklik tartışmaları hakkında ne düşünüyorsunuz?

Bugünkü laiklik tartışmaları, AKP iktidarının toplumda bir taraf, bir kutuplaştırma yaratmaya çalıştığı suni bir gündemin parçasıdır, iktidarlarını meşrulaştırma çabasıdır. Defalarca söyledik; ne partimizin ne de vatandaşların kimsenin inancıyla, ibadetiyle bir sorunu yok, olamaz. Cumhuriyet ve laiklik iktidarın sandığının aksine herkesin kendi inancını özgürce yaşamasını güvence altına alır. Bu ülkede kimin oruç tuttuğu, namaz kıldığı siyasetin işi değildir. Cumhuriyet, laiklik ilkesiyle; vatandaşlarının inançlarını, inançlarının getirdiği ibadetlerini özgürce yaşayabileceği bir alan tanır herkese. Ama siz, “gönüllülük esası” diyerek tek bir inancın, tek bir mezhebin gerekliliklerini okullarda fiilen uygularsanız, bu laikliğin getirdiği özgürlüğü temsil etmez. Tam tersine laikliğin ihlali olur.