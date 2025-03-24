CHP, milyonların desteğiyle İmamoğlu’nun adaylığını ilan etti: İmamoğlu resmen aday

Yayınlanma: 24.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 24.03.2025 - 04:49

CHP üyesi olan olmayan tüm yurttaşlar, tutukluluk kararına karşın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olması için CHP’nin yaptığı önseçimde oy verdi. CHP kurmayları, İmamoğlu’nun adaylığı için “Tutuklama kararı engel olmaz. Çünkü hüküm giymedi. Aynı milletvekili adaylığı gibi aday olabilir” dedi. Önseçim sonucu İmamoğlu resmen CHP’nin ilan ettiği aday oldu.

Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için önseçim yapan CHP’nin genel merkezi de dün tıpkı bir genel seçim günü gibi seçim merkezine döndü. Genel merkezin bahçesi oy kullanmak isteyen yurttaşlara açıldı. Yurttaşlar aileleriyle ve ellerinde bayraklarla genel merkeze geldi. Bahçede 10. Yıl Marşı ile İmamoğlu’nun Saraçhane konuşmalarının kaydı ve CHP’nin önseçim şarkıları çalındı. Yurttaşlar gün boyu “Hak, hukuk, adalet”, “Cumhurbaşkanı İmamoğlu”, “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiç birimiz” sloganları attı. Genel merkezin katlarına Türk bayrakları asıldı. Hem parti üyelerine hem de üye olmayanlara kurulan sandıkların yanında çocuklar için de bir destek sandığı kuruldu. Çocuklar bu sandığa “Suçlu olmadığını biliyoruz, cumhurbaşkanı olmanı bekliyoruz” gibi notlar yazdı ve oy kullandı. Oy sandıklarının yanına partiye üye olmak isteyen yurttaşlar için üyelik masaları da kuruldu. Ankara’da kalan CHP genel başkan yardımcıları oylarını genel merkezin bahçesinde kullandı. Parti kurmayları zaman zaman bahçeye inerek partiye destek için gelen yurttaşlarla sohbet etti. Kurmaylar ayrıca gün boyu CHP lideri Özgür Özel ile de temas halinde kaldı. İmamoğlu’nun tutukluluk sürecini takip etti. CHP yönetimi, önseçime katılımda yaşanan yoğunluk nedeniyle saat 17.00’de bitecek oylamayı 19.00’a kadar uzattı. Akşam saatlerinde İmamoğlu resmen CHP’nin adayı olarak ilan edildi.

‘SOKAKTA DİRENİŞE DEVAM’

İmamoğlu’nun tutuklama kararının adaylığını engelleyemeyeceğini söyleyen CHP kurmayları “Tutuklama kararı cumhurbaşkanı adaylığına engel olmaz. Çünkü hüküm giymedi. Aynı milletvekili adaylığı gibi aday olabilir. Ama onu da engellemek için diplomasını da iptal ettiler. Tek istekleri onu aday yapmamak. Ama toplumun adalet duygusunu görüyorsunuz. Milyonlar Ekrem Bey’e sahip çıktı. Biz de direneceğiz, adayımız olacak” dedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne kayyum ihtimali ve tutuklamaya karşı yol haritasını söyleyen kurmaylar “Sokakta olmaya devam edeceğiz. Ne kadar hukuksuzluk devam ederse o kadar yüksek tepki vereceğiz. Saraçhane’de olmaya da devam edeceğiz. Herkesi de Saraçhane’ye bekliyoruz” diye konuştu.