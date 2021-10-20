CHP Muğla Milletvekili Suat Özcan: Milas TMO AKP'ye peşkeş çekiliyor

20 Ekim 2021 Çarşamba, 13:39

CHP Muğla Milletvekili Suat Özcan, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, CHP Milas İlçe Başkanı Tüze Çetinkaya, Belediye meclis üyeleri, CHP Milas İlçe Kadın ve Gençlik Kolları üyeleriyle bazı yönetim kurulu üyelerinin katıldığı bir basın açıklamasıyla TMO’nun kiralanmasının çiftçiye en büyük ihanet olduğu belirtildi.

“MİLAS TMO, AKP YÖNETİM KURULU ÜYESİNE PEŞKEŞ ÇEKİLDİ”

CHP Muğla Milletvekili Suat Özcan konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“Toprak Mahsulleri Ofisi, Atatürk ölmeden birkaç ay önce kurulan tarımın önemli ayaklarındandır. TMO, çiftçiyi-üreticiyi koruyan kollayan, fiyat dengesini sağlayan, ürünleri stoklayan, ihracat-ithalat yapan bir kurumdur. Son yıllarda özellikle Milas Toprak Mahsulleri Ofisinin işlevsizleştirilmesini eleştiriyorduk. 13 Temmuz 1938 yılında önce buğdayla alımlara başlayan TMO, günümüzde; arpa, mısır, yulaf, pirinç, kuru üzüm, kuru incir gibi ürünleri alıp satıyor.

Milaslılar da yakın zamana kadar buraya ürün verip ürün alıyordu. Ama Milaslılar artık bu hizmeti göremeyecek. Başka illerde TMO’ların birçoğu hizmetine devam ediyor. Milas’ta neden kapanıyor? Köylüyü, çiftçiyi tarımdan uzaklaştırmaya yönelik bir politika sonucunda burası da kaybedildi. Yıllardır tarıma bakış açısı, tarımı zayıflatmak anlayışında olan siyasi iktidar, burayı şimdi yem fabrikası yapacaklarını söylüyorlar. AKP ilçe mutfağında hazırlanıp, kiralanma sürecinin yaşandığı bir ortamda kiralanmanın detaylarını görmek isteriz. İhaleye kimler katıldı? Süreç nasıl gelişti ve ihale nasıl sonuçlandı? Sadece bir vatandaş bu kiralama ihalesine katılabilir miydi? Tüm bunların resmi olarak açıklanmasını bekliyoruz. Bu konunun takipçisi olacağız.

14 bin kusur çiftçinin temsilciliğini yapan Milas Ziraat Odası Başkanlığı da aynı şekilde soruyor. 1986 yılında kurulmuş olan bu tesis çeşitli süreçler yaşamış. Mısır kurutma tesisinin buradan nerelere götürüldüğünü de merak ediyoruz. Milas TMO’da olan bitenin tüm gerçekliğiyle kamuoyuna açıklanması lazım...

Biz bu topraklarda büyüdük, benim de ailem, başkanımın da ailesi çiftçilik yaptı. TMO’nun kiralanması kararı çiftçiye, üreticiye ihanettir. Bu konunun hukuki anlamda da takipçisi olacağız.”

“BU TESİSİN NİÇİN ATIL TUTULDUĞUNUN HESABINI BU HALKA VERİN”

Pandemi sürecinde tarımın, üretimin ne denli stratejik bir önemi olduğunun herkes tarafından anlaşıldığını söyleyen Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat ise “Hal böyleyken atıl olan tesisi işler hale getirmeyi amaçladıklarını iddia edenlere şunu söylemek istiyorum. Önce Milas TMO’nun atıl olmasının hesabını verin! Tarımın ve doğal yaşamın bu kadar önemli olduğu bir dönemde bu tesisin niçin atıl tutulduğunun hesabını bu halka verin! Bizim anlayışımıza göre, TMO üreticinin nefesidir. Ziraat Odası da üreticinin sesidir! Ziraat Odası Başkanımız çıkıp haklı bir reaksiyon göstermiştir. Burada iktidar temsilcilerinin bu açıklamaya cephe almak yerine yapmaları gereken en doğru davranış, üreticinin sesi olan Ziraat Odası’nın sesini duymaları ve buna göre gereğini yapmalarıydı." dedi.

Başkan Tokat sözlerini şöyle sürdürdü:

Biz şuanda buranın özelleştirilmesiyle birlikte Ziraat Odamıza destek amacıyla da buradayız. İhaleyle ilgili tüm süreci inceleyeceğiz. O açıklamalarda bir hukukçu olarak ifade ediyorum; bize çok enteresan gelen vahim ifadelerle karşı karşıyız. Ana bakış noktamız millet iradesi, üreticinin, çiftçinin sesi ise biz bugün üreticinin çiftçinin ve odasının sesine ses olmaya destek olmaya çalışıyoruz.

Bu tesislerin atıl bırakılması kadar, buranın ‘al gülüm ver gülüm’ şeklinde yandaş peşkeşiyle toplum karşısına çıkması da ayrıca üzerinde durulması gereken bir durumdur. Cumhuriyet Halk Partisi ve Milas Belediyesi olarak biz böyle bir hataya, yanlışa karşı dururuz. Bununla ilgili de verilmesi gereken tüm idari ve hukuki mücadeleyi de vereceğiz. Halkımızın ve ilgili odalarımızın, tarım kuruluşlarımızın da her zaman yanında olacağız” dedi.