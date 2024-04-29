CHP Niğde Milletvekili Gürer'den 'mevsimlik tarım işçileri' açıklaması: Alanlara gittiğimizde değişen bir durum yok

Yayınlanma: 29.04.2024 - 10:31

Güncelleme: 29.04.2024 - 10:58

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, hasat döneminin başlamasıyla beraber tarım işçilerinin çalışmak için illerinden farklı illere göç etmeye başladığını belirtti. Farklı illerden göç eden tarım işçileri için Cumhurbaşkanı tarafından her yıl yayınlanan genelgenin yine yayınladığını belirten Gürer, “Sorunlar bilinip, genelge yayınlanıyor. Ancak alanlara gittiğimizde değişen bir durum yok” dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, geçtiğimiz günlerde mevsimlik tarım işçilerinin koşullarının iyileştirilmesi için Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlenmesi üzerine tarım işçilerinin yaşadıkları sorunlarla ilgili açıklama yaptı. Tüm emekçilerin artan sorunları yanında tarım işçilerinin olumsuz çalışma koşulları ve zor koşullarının sözde çözülür gibi yapılıp çok zor koşullarda yaşayarak çalışmaya devam ettiklerini belirten Gürer, ayrıca, fabrikada, tarlada yaşamın her alanında sömürünün devam ettiğini vurguladı.

TRAFİK KAZALARINA İLİŞKİN SORU ÖNERGESİ

Gürer, tarım işçilerinin hasat dönemi ile başlayan göçlerinde yaşam alanlarında olumsuz koşullarının iyileştirilmesi, daha iyi koşullarda konaklama olanakları sağlanmasını şart olduğunu belirtti. Gürer, her yıl tarım işçileri ve tarım araçları ile yaşanan kazaların da önlenmesi için gereken önlemlerin alınmasını, kağıt üzerinde kalmamasını istedi. Gürer, ayrıca tarım işçilerinin karıştığı trafik kazalarına ilişkin verilerin açıklanması ve İçişleri Bakanlığı’nın bu konuda aldığı önlemlerle ilgili Meclis'e soru önergesi verdi.

"TARIM İŞÇİLERİ OLUMSUZ YAŞAM ŞARTLARI ALTINDA ÇALIŞIYORLAR"

Gürer, "Tarımda teknolojinin yeterince kullanılmaması nedeniyle özellikle hasat döneminde tarım işçilerinin göçü başlar. Özellikle Güneydoğu'dan ve doğudan gelen tarım işçileri, farklı bölgelerde yapılacak hasat için yola çıkarlar ve oralarda ikamet ederler. Genellikle üretim yapılan tarla gibi alanların yakınlarında zor koşullarda yaşamlarını sürdürüp işlerine devam ederler. Tarım işçilerinin çocukları da aileleriyle yola çıkar ve bu nedenle eğitimde geri kalırlar. Ancak ailelerinin tarım işçisi olarak çalışması nedeniyle başka seçenekleri yoktur ve çocuklarını yanlarında götürmek zorundadırlar.

Her yıl tarım işçileriyle ilgili genelgeler yayımlanır ve daha iyi yaşam koşulları, güvenceli çalışma vb. vaat edilir. Ancak gerçekte, tarım işçileri çoğu zaman derme çatma çadırlarda yaşarlar ve yetersiz tuvalet ve banyo imkanlarıyla çalışmaya devam ederler. Tarım işçilerinin daha iyi yaşam koşullarına erdirilmesi, güvenceli çalışılmasının yolu açılması gibi her yıl söylenip gerçekleşmeyen uygulamalar bu yıl da devam edecek" diye konuştu.

Gürer, "Valilikler, tarım işçileri için daha iyi yaşam alanları oluşturmalı ve çocuklarının eğitimden geri kalmamaları için geçici eğitim imkanları sunmalıdır. Tarım işçiliği güvenceli bir şekilde sürdürülmeli, işçiler hak ettikleri ücreti almalı ve sorunlarının en aza indirilmesi için gerekli tedbirler alınmalıdır. Tarım işçileri, ürünlerin hasat edilip tüketici sofralarına gelmesinde önemli bir rol oynamaktadır" dedi.

"YOLLARDA TARIM ARAÇLARINA DİKKAT EDİLMELİ"

Gürer, tarımsal üretimin yoğun olduğu şehirlerde başta traktör ve biçerdöver sayısında yaşanan ve yaşanacak artışlar için sürücülerin dikkatli olmaları konusunda uyardı. Traktör ve biçerdöverlerin özellikle gece yolculuğunda gerekli ışıklandırmalara dikkat edilmesini istedi. Gürer, "Hasat döneminin başlamasıyla tarım araçlarının sayısı arttı. Traktör, biçerdöver gibi sürücülü araçların yanında ekipmanlar ve taşıma araçları ve eklentileri sayısında artış geçmiş yıllarda trafik kazaları oluşması neden oldu. Aynı sorunların yaşanmaması için sürücülerin dikkatli olması, özellikle işlek otoyollarda güvenlikli ulaşım sağlanabilecek önlemlere dikkat edilmesi şarttır" ifadesine yer verdi.

"TARIM İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN ARAÇLARIN KARIŞTIĞI TRAFİK KAZASI SAYISI KAÇTIR?"

Gürer, TBMM Başkanlığı'na sunduğu soru önergesinde bakanlığın bu bağlamda yaptığı çalışmaları sordu. "Ülkemizde hasat döneminin başlamasıyla tarım işçilerinin göçü başlamıştır. Bu süreçte trafik kazalarının yaşandığı da bir gerçektir" diyen Gürer, Bakan Yerlikaya'ya şu soruları yöneltti:

"2023 ve 2024 yılında bugüne kadar tarım işçilerini taşıyan araçların karıştığı trafik kazası sayısı kaçtır? Yaşanan kazalarda can kaybı sayısı nedir? Yaralı sayısı kaçtır? Meydana gelen kazaların araç kusuru ve sürücü kusuruna göre sayısal dağılımı nasıldır? Kazalarda vefat edenlerin çocuk, yetişkin ve cinsiyetlerine göre sayısal dağılımı nasıldır? Kazaların önüne geçilmesi adına yeterli denetim yapılmakta mıdır?”