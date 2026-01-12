CHP’nin 2026 yol haritası netleşiyor: Tematik ziyaretler, üye kampanyası, seçim hazırlığı

CHP, geçtiğimiz hafta adalet ve demokrasi sorunlarını karşılıklı değerlendirmek amacıyla TBMM'de siyasi parti turlarına başladı. Bu kapsamda; CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ile Genel Başkan Yardımcıları Gül Çiftci ve Serkan Özcan, 8 Ocak Perşembe günü Yeni Yol Grubu, İYİ Parti ve DEM Parti ile görüştü.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ziyaretlere ilişkin, “Muhalefetin bir sorunu yok. İktidarın ortaklaşmasında sorun var. Biz önümüzdeki günlerde hem iktidar hem muhalefet siyasi partilerini ziyaretlerimize devam edeceğiz. Farklı konularda tematik ziyaretlerimiz de olacak” ifadelerini kullandı.

“SEÇİM GÜVENLİĞİ VE STRATEJİSİ TEMALI ZİYARETLERİMİZ OLACAK”

Ziyaretlere ilişkin bilgi veren parti kurmayları, şöyle konuştu:

“Ziyaretlerimizin ilk etabı adalet ve hukuk temalıydı. Bu hafta da devam edeceğiz. Bundan sonraki temalarımızdan biri de mutlaka seçim güvenliği ve seçim stratejisi olacak. Her temanın da başka muhatapları var. Ama biz ‘önce adalet’ diyoruz. Ülkenin içinde bulunduğu süreç bir ekonomik kriz ama bu ekonomik krizi yaratan şey de ülkedeki istikrarsız hukuk sistemi. Hukuka güven olmayınca bütün her şey baştan aşağı çöküyor. Hem bu noktadan hem de önümüzde başlayacak yargılama sürecinden bir işbirliği. ‘Gelin, takip edin. Siz de izleyin duruşmaları. Bizim arkadaşlarımızın savunmalarını, delilleri, dosya içeriklerini siz de görün. Ve ondan sonra bunu Türkiye’ye anlatalım. Bizim TRT’de canlı yayın talebimiz son ana kadar devam edecek. Bu kadar kendimize güveniyoruz’ dediğimiz bir sohbetti.

“TÜRKİYE’YE GERÇEKLERİ ANCAK BÜTÜN MUHALEFET PARTİLERİ BİR ARAYA GELEREK ANLATABİLİRİZ”

"Bu hafta 15 Ocak’ta görülecek diploma davası olmak üzere üçü de mutlaka yanımızda olacaklar, süreci bizimle birlikte takip edecekler. Türkiye’ye gerçekleri ancak bütün muhalefet partileri bir araya gelerek anlatabiliriz. Seçim sathında elbette ayrışmalar, birleşmeler olacaktır. Ama şu an da Türkiye’ye bir gerçeklik anlatmak zorundayız. O da iktidarın kutuplaştırması üzerine bir siyaset tutumunu, Türkiye’nin geleceği için ancak ve ancak birleşerek çözebiliriz. Bundan sonra da temaslarımız devam edecek. Grubu olmayan siyasi partilerle de görüşeceğiz."

"SEÇİM İÇİN BİR BAŞLANGIÇ NOKTASINDAYIZ"

CHP geçtiğimiz hafta bir dizi toplantı gerçekleştirdi. Özel, sırasıyla MYK, TBMM Grubu, Parti Meclisi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri İl Başkanları ve 81 il başkanıyla basına kapalı toplantılar düzenledi. Kurmaylar bu toplantıları şöyle değerlendirdi:

"Hafta boyunca yapılan bütün toplantılarda seçim yılı ilan ettiğimiz 2026’da saha planlaması, yol haritası oluşturmak üzere kurullarımızı dinledik. Komisyonun çalışmaları bir başka konu başlığımızdı. Kurullarımızın 2025 değerlendirmelerini aldık. 2026’ya dair önerileri aldık. Tüm bu toplantıların nihayetinde de yol haritamızı belirleyeceğiz. Genel Başkanımız 2026’yı seçim yılı ilan etti. Artık seçim için bir başlangıç noktasındayız. Buna ilişkin ön hazırlıklarımız var."

Seçim konusundaki hazırlıklar kapsamında Silivri’de tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı İmamoğlu’nun da görüşlerinin alındığı öğrenildi.

“TÜRKİYE’DE BİR İLK OLACAK, BİR CEZAEVİ YERLEŞKESİNDE İDARİ DAVA DURUŞMASI YAPILACAK”

15 Ocak Perşembe günü, saat 11.00’de Silivri’de CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptali davasının duruşmasının görüleceğini belirten kurmaylar, "İdari bir dava bu. Önemli bir süreç. Mali soruşturma suçları onlarca yıl sürebilir ama diploma dosyası kıymetli. İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı olmasının ön koşulunu ortadan kaldırmaya yönelik bir dava. Bu yüzden hukuken de siyaseten de önemli olduğunu değerlendiriyoruz. Dosyanın sonuçlanmasını beklemiyoruz. 30 yıl önce alınmış bir diplomanın iptalinden söz ediyoruz, dünya tarihinde bir daha böyle bir şey görülmez. Ayrıca Türkiye’de de belki dünyada da bir ilk olacak, bir cezaevi yerleşkesinde idari dava duruşması yapılacak. Türkiye, hukuk sistemi adına ilklerini hep CHP ile yaşıyor" dedi.

Çarşamba günü 81'inci "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingini Beşiktaş’ta gerçekleştirecek olan Özel de perşembe günü duruşmaya katılacak.

“CHP, CUMHURBAŞKANI ADAYINI DEĞİŞTİRMEZ”

Diploma davasının partinin karar alma sürecini etkilemek adına zamana yayılıp yayılmayacağı sorusunu yanıtlayan kurmaylar, "Bizim karar alma sürecimizi değiştiremezler. Çünkü bizim adayımız İmamoğlu ve İmamoğlu’nun adayımız olmasını biz seçmedik. Hem dayanışma sandıklarındaki yurttaş hem üyelerimiz seçti. Onlar istediklerini yapsınlar. Adalet Bakanı, sürekli çıkıp Türkiye’nin bir hukuk devleti olduğunu savunuyorsa bizim adayımız Ekrem İmamoğlu. Onların bugün bu diplomayı iptal ettiklerini biz kabul eder ve adayımızı değiştirmeye çalışırsak yarın bir gün yurttaşın tapusuna, arabasına, evine el koyarlar. Zaten yaptıkları mala çökme. CHP, cumhurbaşkanı adayını değiştirmez" dedi.

YENİ ÜYE KAMPANYASI HAZIRLANIYOR

CHP’nin üzerinde çalışılan sloganı “Katlanamıyorsanız CHP’ye katılın” olan yeni üye kampanyası için de hazırlıklar devam ediyor. Son şekli MYK toplantısından sonra verilecek kampanyada geniş kapsamlı bir çalışma yapılacak. Kurmaylar, “360 derece bir kampanya olacak. Sosyal medyası, billboardları örgüt çalışması ve broşürleriyle kapsamlı bir üye kampanyası olacak. Hedeflenen bir rakam yok. Aslında bu, 31 Mart’ta bizi başarıya götüren kampanyanın devamı niteliğinde olacak. ‘Gelin, bu ülkeyi zorluklardan birlikte kurtaralım’ ittifakı. Amaçladığımız şey üye sayısını artırmak değil, ordumuzu büyütmek. Bu ordu sokakta, sandıkta çalışsın, elimizde olamayan merkez medyayı bertaraf ederek sokakta yurttaşla birebir temasa geçsin istiyoruz” ifadelerini kullandı.

2026’nın CHP için bir anlamda davalar yılı olacağını vurgulayan kurmaylar, 27 Şubat’ta belediyelere yönelik açılan davaların başlayacak duruşmalarına da hazırlandıklarını belirtti. Bu kapsamda partinin hukukçu kurmayları davaların takibi için planlama yapıyor.

YOL HARİTASI MYK’DA NETLEŞECEK

Bugün yapılacak Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (CAO) Yürütme Kurulu toplantısında da 2026 yılı planlamasına ilişkin görüşlerin alınmasının ardından geçtiğimiz hafta boyunca yapılan toplantıların çıktıları değerlendirilerek yapılacak bir sonraki MYK toplantısında yol haritası netleşecek.