CHP’nin 5. genel başkanı ve gazetemizin yazarı Altan Öymen yaşamını yitirdi: Türk basınının ağabeyi

Türk basınının ve siyasetinin unutulmaz isimlerinden, CHP’nin beşinci genel başkanı, gazeteci ve gazetemizin yazarı Altan Öymen yaşamını yitirdi.

Yakın zaman önce geçirdiği başarılı akciğer ameliyatının ardından bir virüs enfeksiyonuna yakalanan Öymen, İstanbul Şişli’deki Florence Nightingale Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavi altındaydı.

Florence Nightingale Hastanesi, Altan Öymen’in dün yaşamını yitirdiğini duyurdu. Altan Öymen için ilk tören 21 Temmuz Pazartesi günü saat 13.00’te Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde düzenlenecek. Ardından saat 15.00’te CHP Genel Merkezi’nde bir anma programı yapılacak. Öymen, 22 Temmuz Salı günü Teşvikiye camisinde kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda aile mezarlığına defnedilecek.

Altan Öymen’in kızı Aslı Öymen, Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada babasının son ana dek ülke gündemini yakından takip ettiğini vurguladı. Öymen şu ifadeleri kullandı: “Babamızı kaybettik. Yaklaşık 10 gün önce bir virüs nedeniyle zatürree oldu. Onu hastaneye kaldırdık. Fakat o virüsle mücadele edemedik. Babam son güne kadar memleket meseleleriyle meşguldü. Her gün 5-6 gazete alırdı, hepsini baştan sona okurdu. Hep birlikte o memleket meselelerini konuşurduk. Yazacağı kitapları konuştuk sonuna kadar. Çok üzgünüz. Mekânı cennet olsun. Gazetecilik onun için bir yaşam biçimiydi. Sizleri görüyorum şimdi, o da sizin gibi her zaman haberin peşindeydi. Cumhuriyet gazetesinde hâlâ haftada bir yazı yazıyordu. 93 yaşındaydı ama yazmaktan hiç vazgeçmedi. Yeni kitap projeleri vardı. Hep üretmeye devam etti.”

Öymen’in yaşamını yitirmesinin ardından konuşan gazetemiz imtiyaz sahibi ve Cumhuriyet Vakfı Başkanı Dr. Mehmet Alev Coşkun, Öymen’in hem Türk basını hem de Türk politik yaşamı için büyük bir kayıp olduğunu söyledi. Öymen’in Türk basınının ağabeyi olduğuna dikkat çeken Coşkun, sözlerine şöyle devam etti: “1961 Anayasası’nı yapan Kurucu Meclis’in üyelerinden birisiydi. Daha sonra TBMM’de etkin olarak görev yapmıştır. Deneyimli siyasetçi ve gazeteci Öymen, aynı zamanda değerli köşe yazılarıyla deneyimlerini aktarıyordu. Öymen sadece gazete yazılarıyla değil, belgelere dayalı yakın tarih yazılarıyla da fark yaratan usta bir kalemdi. Türk siyasi yaşamının en karmaşık dönemlerinden birisini yaşadığı bugünlerde Öymen’i çok arayacağız.”

Gazetemizin Genel Yayın Yönetmeni Mine Esen, Altan Öymen’in vefatının ardından yaptığı açıklamada usta gazetecinin hem mesleki duruşuna hem de insani yönüne dikkat çekti. Esen, Öymen’i şu sözlerle andı: “Gazeteci, yazar, siyasetçi... Cumhuriyet ilkelerinin savunucusu, usta kalem. Altan ağabey, tükenmeyen enerjisiyle son günlerine kadar hep üretti.”

GAZETECİLİK SİMGESİ

Cumhuriyet Vakfı genel sekreteri ve yazarımız Işık Kansu, Öymen’in ardından şu satırları kaleme aldı: “Altan ağabeyi, gazeteciliğe başladığımız ilk yıllarda ANKA Ajansı yöneticisi olarak tanıdık. Uğur Mumcu ile birlikte dönemin Başbakanı Süleyman Demirel’in yeğeni Yahya Demirel’in gerçekleştirdiği hayali ihracat (suntadan mobilya ihracatı dosyası) yolsuzluğunu ortaya çıkarmıştı. 12 Eylül darbesinin hemen ertesinde gazetemizin kucaklayıcı geleneği gereği, Cumhuriyet’te yazılar yazmaya başladı. Cumhuriyet’in Konur Sokak’taki küçücük bürosunda hem birlikte çalıştık, hem de deneyimlerinden yararlandık. Aileden CHP’li Altan ağabey, partinin yeniden toparlanma sürecinde üstlendiği önemli bir işlev de, bütünleştirici bir genel başkanlık görevi yapmasıydı. Toplum en son onu Saraçhane’de adaletsizliklere karşı yapılan büyük eylemlerde gördü. Gelecek güzel günler için el sallıyordu yüzbinlere. Gerisinde tutarlı bir yaşam bırakarak aramızdan ayrıldı Altan ağabey. Işıklar içinde uyusun.”

Gazetemizin yazarı ve usta oyuncu Müjdat Gezen ‘onu çok özleyeceğiz. Altan ağabey, ağabeylik vasfını en çok hakeden dostumdu. Kardeşi Örsan’da çok yakın arkadaşımdı. Cumhuriyet ailesinin, CHP ailesinin ve bütün demokratların, vatanseverlerin başı sağolsun’ dedi.

DEMOKRASİYE VE BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNE ADANMIŞ HAYAT

CHP’nin 5’inci genel başkanı, deneyimli gazeteci ve gazetemiz yazarı Altan Öymen’in vefatının ardından siyasilerden baş sağlığı mesajları geldi. Trabzon’da gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP Özgür Özel, Altan Öymen’in vefatı için açıklamalarda bulundu. Özel, “Altan Öymen, 14 Mayıs 1950 günü Cumhuriyet Halk Partisi’ne kaydolmuş birisidir. 75 yıldır üyemiz olan, en zor zamanda CHP bayrağını yere bırakmayıp, genel başkanlık görevini üstlenen ve partimiz ile Türkiye’de sosyal demokrat siyasete çok önemli katkıları olan birisi. Sizlerin meslektaşınız, Milliyet gazetesinin çok uzun yıllar başyazarı. Birisi bana ‘CHP’yi, Cumhuriyet’i, Cumhuriyet tarihini nereden öğrenirim?’ dediğinde ilk başvuru kitabı Altan Öymen’in Değişim Yılları kitabı ve devamında yazdığı bütün kitapları. Kendisinden nezaket öğrendik, kendisinden siyasette çok şey öğrendik. Yerini nasıl doldururuz, bilmiyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Öymen’in vefatı nedeniyle sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: “Cumhuriyet Halk Partisi eski genel başkanı, siyasetçi, gazeteci ve yazar Sayın Altan Öymen’in vefatını üzüntüyle öğrendim. Sayın Öymen’e Allah’tan rahmet diliyor, ailesine ve Cumhuriyet Halk Partisi teşkilatına başsağlığı diliyorum.” CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, “Gazeteciliğiyle, siyasal birikimiyle, nezaketiyle ve mücadele terbiyesiyle Altan Öymen; Türkiye demokrasisinin vicdanı oldu. Kalemi, bugün için belki sustu ama savunduğu ilkeler, bize bıraktığı siyasi ve ahlaki mirasla yaşamaya devam edecek” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, “Değerli büyüğümüz Altan Öymen’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ömrünü demokrasiye ve Cumhuriyet ideallerine adamış bir aydın olarak, fikirleri ve duruşuyla her zaman saygıyla anılacaktır” dedi.

‘KOCA BİR ÇINAR’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Öymen için başsağlığı dileyerek, “Ailesine, sevenlerine ve partimize baş sağlığı ve sabır dilerim. Mekânı cennet olsun” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Demokrasiye, basın özgürlüğüne ve Cumhuriyet değerlerine ömrünü adamış bir aydını, saygın bir devlet insanını kaybettik” ifadesini kullandı.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da bir taziye mesajı yayımladı. Kılıçdaroğlu, Öymen’in hem gazetecilik hem de siyaset hayatında Türkiye’ye önemli katkılar sunduğunu belirterek, “İyi bir entelektüel, iyi bir devlet adamıydı. Mekânı cennet, ruhu şâd olsun” ifadelerini kullandı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “Merhuma Allah’tan rahmet; kederli ailesine, sevenlerine ve tüm Cumhuriyet Halk Partisi camiasına başsağlığı ve sabır diliyorum” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Öymen için başsağlığı mesajında şu ifadeleri kullandı: “Cumhuriyet Halk Partisi eski genel başkanı ve Türk basınının değerli ismi Sayın Altan Öymen’in vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve Cumhuriyet Halk Partisi’ne başsağlığı diliyorum”.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, “Basın özgürlüğü, demokratik değerler ve toplumsal barış için verdiği mücadele her zaman saygıyla anılacaktır. Öymen’e Allah’tan rahmet, ailesi, sevenleri ve CHP camiasına başsağlığı ve sabır diliyorum” dedi.

Yeni Yol Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, “Demokrasi mücadelesine adanmış ömrü, basın ve siyaset dünyamıza kazandırdığı birikimle daima hatırlanacaktır. Nazik kişiliği, birleştirici dili ve ilkeli duruşuyla örnek bir aydındı” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan, 40. Türkiye Hükümeti’nde turizm ve tanıtma bakanı olarak görev yapan eski CHP genel başkanı Altan Öymen’in vefatına ilişkin bir başsağlığı mesajı yayınlandı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen’in vefatına ilişkin, “Cumhuriyet Halk Partisi eski genel başkanı, gazeteci-yazar Altan Öymen’e Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve Cumhuriyet Halk Partisi camiasına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun” dedi.

TBMM Genel Başkanı Numan Kurtulmuş: “Cumhuriyet Halk Partisi eski genel başkanı, gazeteci ve yazar Altan Öymen’e Allah’tan rahmet; başta Öymen ailesi olmak üzere sevenlerine ve Cumhuriyet Halk Partisi teşkilatına başsağlığı diliyorum.”

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran: “Cumhuriyet Halk Partisi eski genel başkanı, gazeteci ve yazar Sayın Altan Öymen’in vefatını teessürle öğrendim. Uzun yıllar Türk siyasetinde ve basın dünyasında görev yapan Sayın Öymen’e Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Cumhuriyet Halk Partisi camiasına başsağlığı diliyorum.”

DİSK Basın İş de Öymen’in vefatına ilişkin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: “Gazeteciliğin ustalarından Altan Öymen’in vefatını üzüntüyle öğrendik. Onu, kalemini onurla taşımış bir meslektaşımız olarak hatırlayacağız. Yakınlarının, sevenlerinin ve tüm gazetecilerin başı sağolsun.’’

GAZETECİLİKTEN SİYASETE

20 Haziran 1932’de İstanbul’da dünyaya gelen Altan Öymen, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü’nden mezun oldu. Gazeteciliğe 1950 yılında Ulus gazetesinde parlamento muhabiri olarak adım attı. Tercüman, Yeni Gün, Ulus, Akis, Öncü, Akşam, Cumhuriyet, Günaydın, Milliyet ve Radikal gibi birçok yayın organında muhabirlikten genel yayın yönetmenliğine, köşe yazarlığından başyazarlığa kadar çeşitli görevler üstlendi. Öymen, 1960-1961 yılları arasındaysa Gazeteciler Cemiyeti başkanlığını üstlendi. 1962-1966 yılları arasında Almanya’da Bonn Büyükelçiliği basın ataşesi olarak görev yaptı. 1972 yılında ANKA Haber Ajansı’nı kurdu, uzun yıllar yönetti. Cumhuriyet başta olmak üzere pek çok gazetede yazılar kaleme aldı. Türkiye’de modern gazeteciliğin gelişimine katkı sundu.

SİYASİ YAŞAMI

Altan Öymen’in siyasetle ilişkisi öğrencilik yıllarında başladı. 1950 yılında arkadaşlarıyla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi’ne katıldı. 1961’de Kurucu Meclis üyesi oldu. 1977 seçimlerinde Ankara milletvekili olarak Meclis’e girdi. Aynı yıl Bülent Ecevit hükümetinde Turizm ve Tanıtma Bakanlığı görevini üstlendi. 1978-1979’da CHP Grup Başkanvekilliği, Avrupa Konseyi Türk Delegasyonu üyeliği ve CHP genel sekreter yardımcılığı gibi görevlerde bulundu. 1995’te İstanbul milletvekili olarak yeniden Meclis’e döndü. 1999 yılında yapılan CHP Olağanüstü Kurultayı’nda Deniz Baykal’ın ardından genel başkan seçildi. Bu görevini 15 ay sürdüren Öymen, 2000’deki kurultayda Baykal’a karşı aday oldu ancak seçimi kaybetti. Altan Öymen, siyasi yaşamının yanı sıra yazdığı kitaplarla Türkiye’nin yakın tarihine ışık tuttu. 2000’li yıllarda yayımladığı “Bir Dönem Bir Çocuk”, “Değişim Yılları”, “Öfkeli Yıllar” ve “...Ve İhtilal” gibi anı kitaplarında, hem bireysel hem toplumsal hafızaya katkıda bulundu. Uğur Mumcu ile birlikte hazırladığı “Mobilya Dosyası” adlı eserle 12 Eylül öncesi döneme ilişkin çarpıcı belgeler sundu. Altan Öymen, Türkiye’nin ilk kadın Hazine genel müdürü olan Aysel Gönül Öymen ile evliydi. Eşi Aysel Öymen, 23 Ocak 2024’te hayatını kaybetti. Çiftin iki çocuğu bulunuyor.