CHP’nin 59’uncu “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingi Bolu’da

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerinin 59’uncusunu Bolu’da düzenliyor. Genel Başkan Özgür Özel’in konuşma yaptığı mitingde, tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun mesajı da okundu.

ÖZEL: ‘SİZLERİN SAYESİNDE UMUT AYAKTA’

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de sahneye çıkarak bolu halkına hitap etti.

“Bugün yiğitler diyarı Bolu'ya geldik, tarihi kadim, toprağı bereketli, insanı yürekli Bolu'dayız. Sıkıntıların çok olduğu ama umudun yok olmadığı, sizlerin sayesinde umudun ayakta olduğu bir sürecin içindeyiz. Bolu'dayız, meydandayız, eylemdeyiz ve meydanlara sığmayan sizlere müteşekkiriz. Hepiniz hoş geldiğiniz" diyerek sözlerine başlayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yurttaşlara şöyle seslendi:

"Meydana varan sokakları başına kadar dolduran, arama noktalarını aşan, haftanın son günüde bu saatlerde eve gitmek, evlada gitmek, eşe gitmek, anaya babaya varmak, sevgiliye kavuşmak varken, omuz omuza mücadele için burayı dolduranlara selam olsun! Helal olsun!

36'sı bebek ve çocuk 78 canımızı kaybettik. En çok da Bolu'nun yüreği yandı. O gün biz tüm programlarımızı iptal edip buraya koşarken, birileri Ankara İl Kongresi'nde rozeti takana kadar vefat sayısını gizli tutmaya çalışıyorlardı. Tanju Başkan, gerçek rakamın 60'dan fazla olduğunu söyledi ama onlar güle oynaya rozet taktılar. Baktılar bilirkişi heyeti, il özel idaresi diyor, turizm bakanlığı diyor çalışma bakanlığı diyor. Aldılar bilirkişi raporunu buradan bakanlığı kaldırın dediler. Biz bu tür meselelerin siyaset üstü ele alınmasını isteriz. Ama o gün yaptıkları işle, dışarıdan heyet getirmelerle, Danıştay'da daire başkanının yüreği yanmış, herkesin dudakları titriyor dinlerken. AKP'ye emek vermiş ailelelerin de canı yandı. Ortak talep şu kimseyi korumayın. Hala daha baş sorumlu bakanı koruyorlar, yazıklar olsun! Soma'dan Kartalkaya'ya... O davalar yeniden görülecek, hak yerini bulacak"

Devam ediyor...

İMAMOĞLU: ‘BİZİ ZİNDANLARDA TUTANLARIN DERDİ MİLLETLEDİR’

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı ve tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Silivri!den yazdığı mektubu CHP Bolu İl Başkanı Tahsin Mert Karagöz okudu.

İmamoğlu’nun mektubu şöyle oldu:

“Sizleri çok özledim. 19 Mart’tan bu yana ülkenize, özgürlüğünüze, hukuka ve demokrasiye sahip çıkıyorsunuz. Meydan meydan çoğalıyor, şehir şehir büyüyorsunuz. Tıpkı milli mücadele yıllarında ayağa kalkan vatanseverler gibi, bugün de ülkemizin geleceği için, seçme ve seçilme hakkımızın güvencesi için, adalet, eşitlik ve özgürlük için ayağa kalkıyorsunuz. Bu meydan, direnişin meydanıdır. Bu meydan, direniş sembolü Köroğlu’nun torunlarının meydanıdır. Bu meydan, milletin meydanıdır. Bu meydanı dolduran Boluluların sevgisini kazanmış, Bolu’ya hizmet için çalışan Bolu Belediye Başkanımız Sayın Tanju Özcan’a ve CHP Bolu İl Başkanı Sayın Tahsin Mert Karagöz’e yürekten teşekkürlerimi sunuyorum.”

“BİZİ ZİNDANLARDA TUTANLARIN DERDİ MİLLETLEDİR”

“Bizi zindanlarda tutanların, milletimize hizmet etme hevesimizden alıkoyanların derdi milletledir. Devletin tüm imkanlarını kendi koltuğunu korumak için harcayan bu iktidarın derdi milletledir. Bir avuç insan, milletin dediği olmasın, milli irade özgürce tecelli etmesin diye her türlü hukuksuzluğu, her türlü kötülüğü yapıyor. Vatandaşının özgür seçim hakkını gasp ediyor, seçilme hakkından ise alıkoyuyor. Özgür seçim hakkı gasp edilmiş milletler, kendi vatanlarında esir edilmişler demektir. Biz, milletçe böyle bir esarete, böyle bir onursuzluğa asla izin vermeyiz, vermeyeceğiz. Şanlı tarihimizden gelen mücadele ruhumuzla, Cumhuriyet’in kazanımlarına sonuna kadar sahip çıkacağız. Milletimiz de iradesine sahip çıkacak. Çünkü, millet ne derse o olur. Cumhuriyet budur. Cumhuriyeti ve demokrasiyi içine sindiremeyenleri, milletin iradesini kabullenemeyenleri ne biz kabul ederiz ne de milletimiz kabul eder.

Biz, ezelden beri hür yaşamış bir milletiz. Boynumuza zincir takmaya, başımızı eğmeye çalışanlara karşı dimdik, omuz omuza duracağız. Bizim mücadelemiz, her şeyden önce bir adalet ve hürriyet mücadelesidir. Biz, yalnızca kendimiz için değil, herkes için ve her yerde adaleti ve hürriyeti sağlamak için yola koyulduk. Geldiğimiz bu geri dönülemez noktada, ülkemizde kayıtsız şartsız adaleti ve hürriyeti hâkim kılacağız. Vergide, devlet dairelerinde, okullarda, hastanelerde, sokaklarda, meydanlarda, sahillerde, tarlalarda, fabrikalarda adaleti sağlayacağız. Çiftçiler, üreticiler, girişimciler için adaleti sağlayacağız. Emekliler, çalışanlar için adaleti sağlayacağız. Kadınlar, gençler, çocuklar için adaleti sağlayacağız. Temeli adalet üstünde yükselen, vatandaş karşısında haddini ve hududunu bilen bir devlet inşa edeceğiz. Devleti, istisnasız herkesin hak ve hürriyetlerinin güvencesi haline getireceğiz.”

“BİZİM TARİHİMİZ, ZULME BOYUN EĞMEYENLERİN TARİHİDİR”

“Mafyatik siyasete, vesayetçi, çıkarcı, partizan ve milletin iradesini yok sayan bütün örgütlenmelere karşı büyük bir mücadele vereceğiz. Herkes için her yerde adaletin ve hürriyetin hakim olduğu bir ülkenin özgüvenli, birbirine yürekten bağlı vatandaşlarına hiçbir güç diz çöktüremez. Bizim tarihimiz zulme boyun eğmeyenlerin tarihidir. Bu zulümleri bitireceğiz, bu büyük karanlığı dağıtacağız. Türkiye; adaletin, özgürlüğün, refahın, bolluğun, bereketin ülkesi olacak. Türkiye; gelecekten korkmadan yaşayan, geçim derdi nedir bilmeyen, mutlu ve özgür insanların ülkesi olacak. Her şey çok güzel olacak. Ekrem İmamoğlu. Silivri Zindanı.”

TANJU ÖZCAN'DAN HAKKINDAKİ SORUŞTURMAYA TEPKİ

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan sahneye çıkarak yurttaşları "CHP Lideri Özgür Özel'e hoşgeldiniz" diyorum ifadeleriyle selamladı.

Özcan hakkında verilen yurtdışı yasağına değinerek şöyle konuştu:

"2019 seçimlerinde aday gösterildiğimde Boku'da en büyük sıkıntı sığınmacılar ile ilgiliydi. Ne zaman bir yere gitsem hanımefendiler diyordu ki "Tacizkar bakışlar yüzünden sokaklarda yürüyemiyorum, alışverişimi yapamıyorum. Çocuklarımızı parka güvenli bir şekilde gönderemiyoruz; evin yanında okul var, okula bile tek başına gönderemiyoruz, korkuyoruz" Esnaf diyordu ki "Haraca bağlayacaklar bizi" O zamanlar Bolu'da yaşayan 8 kişiden 1'i sığınmacıydı. Buna bir "Dur" demek gerekiyordu. Ve ben açık bir şekilde dedim ki "Ben gelince zaten hükümetten yeterince besleniyorlar, ben Boluluların vergileriyle (sığınmacılara) nakdi yardım yapamayacağımü, iş yeri açma ruhsatı vermeyeceğim çünkü Bolu'ya yerleşmelerini istemiyorum" Biz bunları yaptık mı? Yaptık. N'oldu sonuç itibarıyla? Şimdi 450 kişiden 1'i sığınmacı. Bolu şuan Türkiye'nin en güvenli şehirlerinin başında geliyor. Burada kadınlarımız gece 1'de bile olsa tek başına yürüyebiliyor. Ama n'oldu biliyor musunuz? Birileri bundan rahatsız oldu! Defalarca bu konuda soruşturma geçirdim, defalarca takipsizlik kararı aldık. İçişleri Bakanlığı soruşturma izni verdi Danıştay'dan döndü dosyalarımız ancak yine Ocak ayında Adalet Bakanı'nın tweet ile yeni bir soruşturma başlatıldı. "Hesap vermekten korkmayız" dedik. Haziran ayında dava açıldı salı günü duruşmam var."

GENÇLİK KOLLARINDAN YÜRÜYÜŞ

Miting alanına Bolu halkı akın ederken CHP Gençlik Kolları da "Cumhurbaşkanı İmamoğlu" sloganlarıyla miting alanına yürüdü.

CHP Gençlik Kolları Bolu'da "Cumhurbaşkanı İmamoğlu" sloganlarıyla miting alanına yürüyor. pic.twitter.com/WxFnzjXLHH — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) October 3, 2025

MİTİNG SONRASI VEKİL KAMPI

Mitingin ardından, TBMM’de yeni yasama yılının açılmasıyla birlikte CHP milletvekilleri kampını Bolu’da gerçekleştirecek. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve milletvekillerinin katılacağı kamp, 3-5 Ekim tarihleri arasında Abant’ta yapılacak.