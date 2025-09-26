CHP'nin 'kayyum' itirazına ret... CHP'li Günaydın'dan HSK'ye kritik çağrı!

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP avukatlarının İstanbul İl Başkanlığı'yla ilgili geçici tedbir kararına yaptığı itirazları reddetti.

"İSTANBUL’UN SEÇİLMİŞ İL BAŞKANI GÖREVİNİN BAŞINDADIR"

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin yapılan itirazı reddetmesine ilişkin, şunları kaydetti:

"Çarşamba sabahı İstanbul Olağanüstü Kongre’mizi durdurmaya yönelik aldığı karar YSK tarafından tam kanunsuzluk saptamasıyla kaldırılan İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, bu kez de kayyım kararına karşı yaptığımız itirazı reddetti. Ankara 3. Asliye Mahkemesi’nin görevli ve yetkili mahkeme sıfatıyla esastan reddettiği bir konuda, Kongre’nin gerçekleştirilmiş ve İl Başkanı olarak Özgür Çelik’in seçilmiş olmasına karşın tedbir kararını kaldırmayan mahkemenin tutumu, tümüyle hukuka yabancıdır.

Adli yargı düzeninin tanınmadığı, seçim hukukuna saygı gösterilmediği bu duruma daha fazla tahammül etmek mümkün değildir. Hakimler Savcılar Kurulu’nu göreve davet ediyoruz. İstanbul’un seçilmiş İl Başkanı görevinin başındadır; CHP’de bu görevlere gelmenin yolu mahkemeler değil, kongrelerdir."