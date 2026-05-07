CHP’nin ‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor’ mitinglerinin 108’inci adresi Erdoğan’ın memleketi oldu

Cumhurbaşkanı adayı ve Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından başlatılan “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerinin 108’incisinin Rize’de gerçekleştirileceği açıklandı.

CHP tarafından yapılan duyuruya göre miting, cumartesi günü saat 13.30’da 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda düzenlenecek.

Mart 2025’ten bu yana Türkiye’nin farklı kentlerinde düzenlenen mitinglerin yeni adresinin, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın memleketi Rize olması dikkat çekti.

CHP açıklamasında, ekonomik sorunlar ve adaletsizlik vurgusu yapılarak yurttaşlara mitinge katılım çağrısı yapıldı:

“Cumartesi günü, Karadeniz’in yeşiline, çayın bereketine ev sahipliği yapan Rize’de buluşuyoruz! Milletimizi geçim derdine, adaletsizliğe ve umutsuzluğa mahkûm eden bu kara düzene karşı hep birlikte Türkiye’nin dört bir yanında ses yükseltiyoruz.

Biliyoruz ki artık birilerinin kalesi kalmamıştır. Memleketin her bir köşesi milletin kalesidir! Milletin kalesi Rize’de omuz omuza mücadeleyi büyütüyoruz!”