CHP’nin seçilmiş Bursa İl Başkanı Cumhuriyet’e konuştu: ‘Devir teslim olmayacak, görevimizin başındayız’

CHP 38. Olağan Kurultayına yönelik mutlak butlan kararı sonrası CHP Genel Başkanlığına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi, il örgütlerini tasfiye girişimlerine devam ediyor. CHP Bursa İl Örgütünün görevden alınıp yerine Turgut Özkan’ın atanmasına tepki gösteren il örgütü, il binasının girişine eşyalardan barikat kurdu. Partililer ve görevden alınan yöneticiler, il binasında nöbete başladı.

‘Karar yok hükmünde’

Mutlak butlan kararı sonrası görevden alınan CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş Cumhuriyet’e konuştu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “CHP masabaşı hesaplarının değil, örgüt iradesinin, emekçi halkın partisidir. Saraydan medet umanların değil, üyelerinin ve halkın söz sahibi olduğu İl Başkanlığımızda nöbetteyiz” ifadelerini kullanan Yeşiltaş, “Bizim itirazımız tüzüğe aykırı işlemlere. PM tarafından onaylanmayan MYK’nin verdiği kararlar yok hükmündedir” dedi.

''GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ''

Karar sonrası kendilerine dolaylı yoldan gelen “Devir teslim yapılsın” teklifini kabul etmediklerini söyleyen Yeşiltaş, “Bu kararı tanımıyoruz. Görevimizin başındayız. Demokrasi nöbetindeyiz” ifadelerini kullandı.

''TÜM ÖRGÜT BİZİMLE''

Yaşananlar karşısında hem örgütün hem de partililerin tamamına yakınının kendilerinin yanında olduğunu vurgulayan Yeşiltaş, sözlerine şöyle devam etti: “17 ilçe örgütü, kadın ve gençlik örgütlerimiz bizimle. Partililerimizin tamamına yakını bizimle beraber. Görevimizin başındayız. Partililerin polis ile karşı karşıya gelmesini istemeyiz. Öte yandan biz siyasi halk için, halkla beraber ve sokaklarda, meydanlarda yapıyoruz. Genel Başkanımız Özgür Özel ile beraber iktidara yürüyoruz. Binalar da, koltuklar da bizim için öncelikli değil.”