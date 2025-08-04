CHP'nin yeni miting adresi belli oldu: 'Halkın dediği olur'

CHP, 6 Ağustos Çarşamba günü saat 20:30'da Tuzla Sahil, İTÜ Denizcilik Fakültesi önünde 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingi düzenleyecek.

Mitingler, tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun özgürlüğü ve erken seçim talebi ile gerçekleştiriliyor.

ÖZGÜR ÇELİK DUYURDU

Mitingin yeni adresini duyuran CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, şunları yazdı:

"Keyfiliğe ve zulme karşı, Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu’na ve tüm yol arkadaşlarımıza özgürlük demek için Genel Başkanımız Özgür Özel’in öncülüğünde Tuzla'dayız.

Halkımız adalet istiyor. Halkın dediği olur."