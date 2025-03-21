CHP, önseçim sandığını tüm yurttaşlara açıyor: Üye olmayanlar nasıl oy kullanacak?

Yayınlanma: 21.03.2025 - 10:24

Güncelleme: 21.03.2025 - 11:14

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasından sonra cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yapacağı önseçimi tüm yurttaşlara açan CHP, bu kapsamda önseçim sandığının yanına bir de “Dayanışma Sandıkları” kuracak. Partinin il ve ilçe başkanlıklarına giden yurttaşlar, CHP üyesi olmasa bile İmamoğlu’na destek verebilecek.

CHP, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tek aday olduğu cumhurbaşkanlığı önseçimini bu pazar günü gerçekleştirecek. Gerçek bir genel seçimde olduğu gibi oy verse işlemi sabah 8’den sonra başlayacak ve akşam 5’te sona erecek. CHP’ye yarın akşam saat 17.00’ye kadar üye olan her yurttaş, partinin önseçim sandığında oy kullanabilecek. Partiye üye olmayan yurttaşlar için ise önseçim sandığının yanında bir “Dayanışma Sandığı” yer alacak.

İKİNCİ SANDIK HERKESE AÇIK

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci’nin aktardığına göre; “Ben de geleyim bu haksızlıkların karşısında durayım” diyen tüm yurttaşlar parti üyesi olsun ya da olmasın bu Dayanışma Sandığı’nda oy kullanabilecek. Dayanışma Sandığı’nda oy kullanmak için yurttaşlardan kimlik bilgisi, iletişim numarası da istenmeyecek. Bu bilgileri paylaşmak kişinin kendi tercihinde olacak. Önseçim günü partinin il ve ilçe başkanlıklarının yanı sıra; pazar alanları, spor salonları, mahallede belirlenen binalar ve daha pek çok yerde oy kullanılabilecek. Yurttaşlar oy kullanacakları yere onsecim.chp.org.tr adresinden bakabilecek.