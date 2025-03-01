CHP, önseçime katılımı artırmak için milletvekillerini illerde görevlendirdi: ‘Sembolik bir seçim değil’

Yayınlanma: 01.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 01.03.2025 - 04:23

Edinilen bilgiye göre; İmamoğlu bu toplantıda tüm Meclis grubuna kendisine verdikleri destek için teşekkür etti. Önseçimde aday olması için kendisine imza vermeyen milletvekillerine de teşekkür ettiği belirtilen İmamoğlu’nun “Parlamento grubu tarihi bir görev yaptı. Oy verin, vermeyin demokratik bir olgunluk gösterdiniz. Bunun için teşekkür ediyorum” dediği belirtildi.

Önseçime katılım için milletvekillerinden destek istediği aktarılan İmamoğlu’nun “Bu mücadele önemli bir mücadele. O nedenle sizin desteğiniz çok önemli. Bu önseçim, sembolik bir seçim değil. Bulunduğunuz yerde katılımı yükseltmek için örgütle işbirliği çok önemli” ifadelerini kullandığı kaydedildi.

KIRGINLAR BİLE DESTEKLEDİ

İmamoğlu’nun konuşmasına ilişkin yorum yapan bazı milletvekilleri de “Ekrem Bey’in grupta yaptığı konuşma alkış aldı ve hoş karşılandı. Kendisine önceden kırgın olanlar bile destekledi. Bir anlamda grupla barışma konuşması gibiydi. Bundan sonraki süreçte önseçimi eleştiren arkadaşlar da bir sıkıntı olmadan çalışacaktır” dedi. Özel’in de toplantıda milletvekillerine önseçim sürecini anımsatan bir konuşma yaptığı belirtildi. Özel’in ABB Başkanı Mansur Yavaş’la ilgili de “İki başkanımızın birlikte verdiği fotoğrafı bozmayacağız” vurgusunu yinelediği kaydedildi. Ayrıca Özel’in tüm milletvekillerini 23 Mart’a kadar önseçime katılımı artırmaları için farklı illerde görevlendirildiği öğrenildi. Bu kapsamda; Meclis’te görevlendirmesi olmayan milletvekillerinin farklı illere giderek önseçime kadar parti örgütlerinin motivasyonunu artırıcı faaliyetler yapacağı, seçim günü üyelerin sandığa gelmesini sağlamaya çalışacağı belirtildi.