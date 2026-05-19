CHP Osmaniye İl Örgütü'nden 19 Mayıs için 'Gençlik Korteji' yürüyüşü

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında CHP Osmaniye İl Örgütü tarafından “Gençlik Korteji” yürüyüşü gerçekleştirildi.

Yeni Hayat Hastanesi önünde başlayan yürüyüşe Adana Büyükşehir Belediye Bandosu da eşlik etti. CHP il ve ilçe yöneticileri, gençlik kolları üyeleri, partililer ve çok sayıda vatandaşın katıldığı kortejde renkli görüntüler oluştu.

Katılımcılar, ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle yürüyüş boyunca marşlar söyledi. Çevrede bulunan vatandaşlar ve esnaf da korteje alkışlarla destek verdi.

Yürüyüş sırasında sloganlar ve marşlarla Cumhuriyet coşkusu yaşandı.