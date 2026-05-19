Cumhuriyet Gazetesi Logo
CHP Osmaniye İl Örgütü'nden 19 Mayıs için 'Gençlik Korteji' yürüyüşü

CHP Osmaniye İl Örgütü'nden 19 Mayıs için 'Gençlik Korteji' yürüyüşü

19.05.2026 09:14:00
Güncellenme:
ANKA
Takip Et:
CHP Osmaniye İl Örgütü'nden 19 Mayıs için 'Gençlik Korteji' yürüyüşü

CHP Osmaniye İl Örgütü tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen “Gençlik Korteji” yürüyüşünde yurttaşlar Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle marşlar eşliğinde yürüdü.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında CHP Osmaniye İl Örgütü tarafından “Gençlik Korteji” yürüyüşü gerçekleştirildi.

Yeni Hayat Hastanesi önünde başlayan yürüyüşe Adana Büyükşehir Belediye Bandosu da eşlik etti. CHP il ve ilçe yöneticileri, gençlik kolları üyeleri, partililer ve çok sayıda vatandaşın katıldığı kortejde renkli görüntüler oluştu.

Katılımcılar, ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle yürüyüş boyunca marşlar söyledi. Çevrede bulunan vatandaşlar ve esnaf da korteje alkışlarla destek verdi.

Yürüyüş sırasında sloganlar ve marşlarla Cumhuriyet coşkusu yaşandı.

İlgili Konular: #CHP #osmaniye #19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı