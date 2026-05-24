CHP Samsun’dan “mutlak butlan” kararına tepki: ‘İrade milletindir’ vurgusu

CHP Samsun İl Örgütü, “mutlak butlan” kararına ilişkin basın açıklaması yaptı. CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ tarafından yapılan açıklama, CHP Samsun’daki 17 ilçe başkanı, il kadın kolları başkanı, il gençlik kolları başkanı ve il disiplin kurulu başkanının ortak imzasıyla yayımlandı.

Açıklamada, söz konusu kararın hukuki dayanaktan yoksun olduğu ve milyonlarca yurttaşın sandıkta ortaya koyduğu iradeye müdahale anlamı taşıdığı ifade edildi. Kurultay iradesinin yok sayılmasının yalnızca CHP’yi değil; Türkiye’de demokrasi kültürünü, hukuk devletini ve seçme-seçilme hakkını hedef aldığı belirtildi.

CHP’nin 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Türkiye’nin birinci partisi olduğuna dikkat çekilen açıklamada, genel başkan Özgür Özel ve seçilmiş tüm parti organlarının yanında olunduğu vurgulandı. Hukuki sürecin Yargıtay ve Yüksek Seçim Kurulu nezdinde takip edileceği ifade edildi.