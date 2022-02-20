CHP, şehir hastanelerinin bütçeye yükünü inceledi

20 Şubat 2022 Pazar, 02:00

CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, kamu özel işbirliği (KÖİ) projelerine ilişkin çalışma yaptı.

Bu modelle yapılan 13 şehir hastanesini inceleyen Şahin, projelerin kamuya getirdiği yüke dikkat çekti. Şahin, “2022’de Sağlık Bakanlığı’nın bütçesi 116 milyar 37 milyon TL. Bunun 21 milyar 565 milyon TL’si 13 şehir hastanesinin kira ve hizmet bedeli için ayrılan miktar. 13 şehir hastanesine yapılan yıllık ödeme, neredeyse dört bakanlığın bütçesine yakın ve Sağlık Bakanlığı bütçesinin yüzde 20’si” dedi.

‘EN BÜYÜK KARA DELİK’

Dolar kurunun orta vadeli programda yer aldığı gibi 9.27 TL kabul edilmesi durumunda, şehir hastanelerinin bir yıllık kira ve hizmet bedelinin 2 milyar 326 milyon dolara karşılık geldiği bilgisini paylaşan CHP’li Şahin, şu ifadeleri kullandı: “13 şehir hastanesinin maliyeti 6 milyar 910 milyon dolar. Üç yılda şehir hastanelerinin yatırım maliyetleri karşılanırken, 25 yıl boyunca ödeme yapılmasının mantıklı açıklaması yok. Şehir hastaneleri yandaşa para aktarmanın bir paravanı olarak Cumhuriyet tarihinin en büyük kara deliği halini almıştır.”

‘BORÇ DÜZENLENMELİ’

KÖİ kapsamında yapılacak yüksek maliyetli projelerin TBMM onayından geçmesini ve yine Meclis tarafından denetlenmesi gerektiğini söyleyen Şahin, şunları kaydetti: “Bütçe hakkının TBMM’ye ait olmasından hareketle KÖİ modeliyle yaptırılacak ve yurtdışından finansmanı sağlanacak her projenin TBMM onayı alması gerekli kılınmalı. Bu bağlamda Türkiye’de şehir hastaneleri, otoyol ve köprü gibi yatırımların mali sürdürülebilirlik üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle KÖİ projelerinin yeniden değerlendirilmesi zorunlu. Kamunun maruz kaldığı yüksek borcun derhal düzenlenmesi gerekiyor.”