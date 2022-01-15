Cumhuriyet ulaştı: İşte gizlenen şehir hastaneleri sözleşmesi

15 Ocak 2022 Cumartesi, 02:00

CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, iktidarın “ticari sır” diyerek içeriğini açıklamadığı şehir hastanesi sözleşmelerine ulaştıklarını söyledi. Elindeki belgeleri Cumhuriyet ile paylaşan Şahin, sözleşmelerde “yeniden finansman” maddesi yer aldığını vurguladı.

‘SÖZLEŞME ELİMİZDE’

Bu madde ile hastanelere verilen 25 yıllık döviz garantisinden kurtulmanın mümkün olacağını söyleyen Şahin, “Ticari sır denilerek milletvekillerinden dahi gizlenen şehir hastanelerinin sözleşmeleri artık elimizde. Orada görüyoruz ki sözleşmelerin hepsinde ‘yeniden finansman’ maddesi var. Bunu incelediğimizde, şehir hastaneleri projelerinde kullanılan finansın tamamının devlet tarafından ödenip dosyanın kapatılması mümkün. Bu sayede 25 yıllık döviz ödemelerinden kurtulma imkânımız var” ifadelerini kullandı.

13 HASTANEYE ÖDEME

“İktidarın bu maddeye karşın şirketlere döviz bazında para aktarmaya devam ettiğini” söyleyen Şahin, “2022’de kamu özel işbirliği ödemeleri, beş bakanlığın bütçesine eşit. Hazine garanti ödemelerinin yüzde 50’si şehir hastanelerine ait. 13 şehir hastanesi için 2022 bütçesinde ayrılan kira ve hizmet bedeli, 2 milyon 326 bin 311 dolar. Hizmetteki 13 şehir hastanesinin yatırım maliyeti, 6 milyon 910 bin 411 dolar. İktidar vatandaşa ‘Dolar kullanma, Türk Lirası kullan’ derken kendisi projelerinin ödemelerini dolarla yapmaya devam ediyor” diye konuştu.

‘ŞİRKET KURULABİLİR’

Bu ödemeler yerine nasıl yeniden finansman yapılabileceğini de anlatan CHP’li Şahin, şunları kaydetti: “Sağlık Bakanlığı, şehir hastanelerinin ‘yeniden finansmanı’ için borsada ‘özel amaçlı’ bir şirket kurarak hastaneleri halka arz edebilir. Elde edilecek gelirle, yabancı finans kuruluşlarının parası ödenerek vatandaşlarımız bu şirkete ve gelire ortak yapılabilir. Şu anda Türkiye’de dolarizasyon yüzde 65 civarında ve 260 milyar dolar şu an bankalarda mevduat hesaplarında duruyor. İktidar vatandaşa bu konuda çağrıda bulunabilir. ‘Senin de bankada paran var, sen bankadan faiz alacağına gel bu şirkete ve gelire ortak ol’ diyebilir. Bu sayede hem yabancı şirketlere misliyle döviz ödemesinden kurtuluruz hem de vatandaşın bankalardaki dolar mevduatını ekonomiye kazandırmış oluruz.”