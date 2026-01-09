CHP Şişli'den Cumhuriyet'e Çalışan Gazeteciler Günü ziyareti

CHP Şişli İlçe Başkanlığı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla dün gazetemizi ziyaret etti.

Ziyarette basın özgürlüğünün demokratik toplumlar için taşıdığı hayati öneme vurgu yapıldı. Ziyarete CHP Şişli İlçe Başkanı Canercan Kartal ile ilçe başkan yardımcıları Azade Hakseven, Ceren Tekin Bilgin ve Güler Yazıcı Ünal katıldı.

Gazetemiz adına ise Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mine Esen ve Haber Müdürü Can Uğur hazır bulundu. Ziyaret kapsamında CHP Şişli İlçe Başkanlığı'nın ilçe genelindeki çalışmaları, gelecek dönem projeleri ve yol haritası Cumhuriyet ile paylaşıldı.

Yerel yönetim politikaları ve basının kamusal rolü üzerine karşılıklı değerlendirmeler yapıldı. Heyet, tüm baskılara karşın kamuoyunu doğru bilgilendirme sorumluluğunu yerine getiren gazetecilerle dayanışma içinde olduklarını ifade etti.

Özgür basının güçlendirilmesinin toplumsal bir zorunluluk olduğu vurgulandı.