CHP skandal paylaşımlara karşı harekete geçiyor: 'Adını zikretmeyi zul saydığım bu kirli yayıncılığa karşı...'

Yeni Akit Gazetesi'nin, olayın yaşandığı gün internet sitesinde Ferdi Zeyrek için "Çarpıldı" manşetiyle haber yapması yoğun tepkilere neden oldu.

Akit Medya Grubu önünde yurttaşlar tarafından yapılan protestoda, “Bu bir gazete değildir, bu bir televizyon kanalı değildir; bu bir paçavradır. Gazetecilikle hiçbir ilgisi kalmamış, halkı bilgilendirmek yerine zehirleyen bir propaganda aracıdır” denildi.

CHP HAREKETE GEÇİYOR: HUKUKİ HAKLARIMIZI KULLANACAĞIZ

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, gelişmelerin ardından şu açıklamayı yaptı:

"Halkımızı birbirine karşı düşmanlaştırmak için yıllardır özel çaba sarf eden bir gazete alenen suç işliyor.

Sadece haber yaptıkları, halkı bilgilendirdikleri için tutuklanan gazeteciler, akademisyenler varken, en yüksek makamlarca ödüle layık görülen söz konusu yayın hakkında en ufak bir soruşturma dahi açılmıyor.

Cezasızlık uygulanacağını bildiğimiz halde, adını zikretmeyi zul saydığım bu kirli yayıncılığa karşı tüm hukuki haklarımızı kullanacağız.

Bu karanlık devri sona erdirdiğimizde, gerçekleri yazan kalemler özgür olacak, halkımızı ayrıştıran, kin ve düşmanlık tohumu eken yayıncılık anlayışı tarihe karışacak.

Hep birlikte başaracağız, hep birlikte kurtulacağız."