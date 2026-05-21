CHP tabanı, butlan ve operasyonları nasıl tartışıyor: ‘Seçime doğru butlan gelir mi?’

CHP bir yandan mitingler, halk buluşmaları ve saha ziyaretleriyle toplumun nabzını tutarken, bir yandan da tüzüğü gereği gerçekleştirdiği ilçe danışma kurulu toplantılarıyla tabanının güncel konulardaki görüşlerini dinliyor. Partililer, CHP tabanında belediye operasyonlarıyla ilgili esas rahatsızlığın Özkan Yalım gibi isimlerin sızdırılan videoları üzerinden yaşandığını aktarıyor. Parti yönetimi buna karşı Yalım’la ilgili ortaya çıkanlardan sonra hemen disiplin sürecini başlattığını söylese de “tabanda sürecin daha hızlı tamamlanmış olması gerektiğiyle ilgili eleştiriler olduğu” belirtiliyor.

‘AKP’DEN KOPAN CHP’YE DE GİTMESİN...’

Bunun dışında diğer partililer hakkında ortaya atılan iddiaların tabanda nasıl yorumlandığını anlatan parti kaynakları “Yöneticisinden üyesine kadar herkesin söylediği ‘Bir suçu olan varsa yargılansın, cezasını çeksin.’ CHP’de kimse suçluyu korumaz zaten. Ama son dönemde yaşananlara bakıyorsunuz, devam eden bir yargılama sürecinde basına sızdırmalar yapılıyor. Kesinleşmemiş hükümlerden insanlar suçlu ilan ediliyor. İddialara baksanız; inanılmayacak, mantığın kabul etmediği iddialar var. Durum böyle olunca, parti tabanı ‘Yapılanlar siyasi, biz yönetimimizi destekliyoruz’ diyor. Bu magazinselleşen iddialarla ilgili yorumları da şu: ‘AKP’den kopan bir seçmen var. İktidar istiyor ki bu insanlar siyasetten soğusun. Kararsız seçmen artsın. CHP itibarsızlaşsın. AKP’den kopan seçmen oy verecekse bile CHP’ye gitmesin ya da sandığa hiç gitmesin hedefi var.’ İktidarın bu motivasyonla insanları etkilemek istediğini düşünüyorlar” görüşünü paylaşıyor.

‘BUTLAN SEÇİM ZAMANIYLA KONUŞULUYOR’

Öte yandan partililer; CHP’nin kurultayıyla ilgili istinaf aşamasındaki davada “butlan” ihtimalinin “Seçim yaklaşınca bir butlan olur mu?” senaryosu üzerinden tartışıldığını aktarıyor. Tabanda, seçimlere yakın bir zamanda iktidarın butlan kararı çıkartarak seçime gidebileceğiyle ilgili endişeler olduğu belirtilirken; CHP yönetimi buna karşı Özgür Özel’in “Denemesi bedava” restini gösteriyor. Parti yönetimi her senaryoya karşı gerekli tedbirin alındığını belirtiyor. Partililer de butlan senaryolarıyla ilgili “Bunu hukuki olarak tartışan yok. Bir karar çıkacaksa siyasi olacak. Buna karşı da biz hem olağan kurultayımızı hem de olağanüstü kurultaylar yaptık. Hatta tartışılan delegelerin oy vermediği bir kurultay bile yaptık. Konuşulan her şey sadece ‘Bu iktidar her kötülüğü yapar’ hesabıyla yapılıyor ama resmi bir karşılığı yok. Yine de ne yaparlarsa yapsın yönetiminin yanında bir taban var. Hatta insanlar ‘Daha fazla miting yapın, daha çok çalışın, sandığı getirtin’ diyorlar. CHP, diğer partiler gibi değil. Tabanı çok farklı. Zamanında MHP’den İYİ Parti’nin çıkartıldığı gibi bir süreç CHP’ye yaşatılamaz. CHP tabanı, partisine de yönetimine de sahip çıkar” diyor.

‘TABANDA KARŞILIĞI YOK’

CHP’liler, Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun partiye yönelik çağrılarıyla ilgili de “Tabanda karşılığı yok” yorumunu yapıyor. Delegelerin üst üste yapılan kurultaylarla Özel’e desteğini kanıtladığını belirten parti yönetimi, “Genel başkanımız özellikle Kemal Bey hakkında yorum yapmamızı istemiyor” vurgusunu yineliyor. Bu nedenle parti yönetiminden isimler tepkili olduğunu söylese bile Kılıçdaroğlu’yla ilgili kişisel görüşünü bile paylaşmak istemediğini belirtiyor. Ayrıca kurmaylar, partide demokratik eleştirileri iletme yolunun ya kurultayda aday olma yolunun her zaman açık olduğunu söylüyor. Bu kapsamda CHP kulislerinde Kılıçdaroğlu’yla ilgili “Tabandan bir beklentisi yok ama yargıdan var” gibi yorumlar yapılıyor.