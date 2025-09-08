CHP üyesinden İstanbul İl Başkanlığına girişini engelleyen polisler hakkında suç duyurusu

Aynı zamanda avukat olan CHP üyesi Mehmet Can Seyhan, suç duyurusu dilekçesinde, bugün sabah parti faaliyetlerine katılmak için Sarıyer'deki CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına gitmek üzere yola çıktığını ancak Vadi İstanbul Camisi karşısındaki site önünde polis tarafından tüm yolların kapatıldığını gördüğünü belirtti.

Polislerden milletvekilleri dışında kimsenin içeri alınmayacağı yönünde talimat aldığını öğrendiğini bildiren Seyhan, yazılı bir karar gösterilmediğini ifade etti.

Avukatlık kimliğini ve parti üyeliğini göstermesine rağmen içeri alınmadığını belirten Seyhan, kendisine "Avukat da olsanız fark etmez, müvekkiliniz buraya gelsin" denildiğini dile getirdi.

Seyhan, bu uygulama nedeniyle siyasi faaliyetlere katılım hakkının, seyahat özgürlüğünün ve avukatlık görevinin ihlal edildiğini ifade etti.

Seyhan dilekçesinde, kolluk kuvvetleri ve emri veren mülki idare amirleri hakkında Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, siyasi hakların kullanımını engelleme ve görevi kötüye kullanma" suçlarından kamu davası açılmasını talep etti.