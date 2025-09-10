CHP'ye abluka sonrası Kadıköy'de coşkulu miting: Yurttaşlar alanda toplanmaya başladı

CHP, haftaya İstanbul İl Başkanlığı binası önünde polis ablukası ile başladı. İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, beraberindeki heyetle birlikte, polis eşliğinde İl Başkanlığı binasına girdi.

Polis müdahalesi sonrası gerilimin arttığı İl Başkanlığı binası, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yeni çalışma ofisi ilan edildi. Bahçelievler İlçe Başkanlığı, yeni İstanbul İl Başkanlığı binası ilan edildi.

Yargı baskısı sürerken, "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingleri kapsamında CHP, yurttaşlar ile buluşmaya devam ediyor.

ADRES KADIKÖY

Saat 20:30'da Kadıköy İskele Meydanı'nda başlayacak mitinge çok sayıda yurttaş akın etmeye başladı.

Kadıköy'de coşkulu kalabalık CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ve Genel Başkan Özgür Özel pankartları ile alana yürüdü.

CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin, gazetemize yaptığı açıklamada, "Mitingin Kadıköy'de olması bizim için anlamlı. Burada 50 bin kişi olacağımıza inanıyoruz. Bu iktidar değişecek, kayyumlar gidecek" ifadelerini kullandı.

19 Mart eylemlerinde, kendisini kamuoyuna tanıtan 'Pikachu' da Kadıköy'deki mitingde yerini aldı.

GÜRSEL TEKİN'E PROTESTO

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, Kadıköy'de protesto edildi.

Coşkulu kalabalık, "Onursuz Gürsel..." sloganı attı.