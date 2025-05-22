CHP, yeni süreçle yeni anayasa söylemini yürüten iktidarın samimiyetini sorguluyor: Belirsizlikte ‘400’ hedefi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 19 Mayıs’ta gençlerle yaptığı bir buluşmada yeni anayasa tartışmalarına ilişkin “Bundan 20 sene öncesinin anayasasıyla gidemeyiz. Bu yeni anayasada da eksiklerimiz nelerse bu eksiklikleri de gidermek suretiyle yeni nesil bir anayasayı milletimize kazandıracağız” dedi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da “400 oyu alacak bir anayasa değişikliğini yapabiliriz” ifadelerini kullandı. Kurtulmuş, yeni çözüm süreci tartışmalarının anayasa değişikliği konusuyla birlikte ele alınmaması gerektiğini söyledi.

‘ANAYASAYA UYMAYANLARLA ANAYASA YAPILMAZ’

CHP kurmayları ise, kulislerde bir süredir konuşulan “Hedef 400” söyleminin, milletvekili geçişlerinin ve bununla yürütülen yeni sürecin ilişkili olabileceğini söylüyor. Türkiye’de CHP’nin olmadığı bir senaryo ile anayasa değişikliği konuşulamayacağını vurgulayan parti kurmayları, CHP’nin bu iktidarla bir anayasa değişikliğine de onay vermeyeceğini belirtiyor. Partililer bu noktada CHP lideri Özgür Özel’in uzun süredir yaptığı “Anayasaya uymayanlarla anayasa yapılmaz” açıklamasına işaret ediyor.

‘GÖRÜŞMEDE ANAYASA KONUŞULMADI’

Son olarak TBMM Genel Kurulu’ndaki HSK seçimlerini anımsatan kurmaylar “Daha anayasa değişikliğini konuştuktan bir gün sonra Meclis’te anayasaya uymayan bir adım attılar ve anayasaya aykırı bir şekilde HSK seçimlerini yaptılar. İstediğine göre davranan bir anlayışla yeni anayasa yapılır mı?” tepkisini gösteriyor. Öte yandan; DEM heyetiyle yapılan görüşmede anayasa değişikliğinin gündeme gelmediği, yalnızca komisyon önerisi ve yeni yargı paketi başlıklarının ele alındığı aktarılıyor. Parti kurmayları “Daha sürecin ne olacağı belli değilken anayasa değişikliği konuşuluyor, ‘Hedef 400’ deniliyor. Son seçimlerin birinci partisi, ana muhalefet partisi dışlanarak bir anayasa yapılamaz. ‘Hedef 400’ demeden önce biraz samimiyet, mevcut anayasa uyum gerek” yorumlarını yapıyor.