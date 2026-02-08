CHP, Yenidoğan Çetesi komisyonuna düştüğü şerhte dinlenmeyen bakanlara vurgu yaptı: ‘Derin inceleme engellendi’

Bebek acil hastalarını, önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden olan Yenidoğan Çetesi’yle ilgili kurulan Meclis Araştırması Komisyonu’nun raporunda dönemin il sağlık müdürü olan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun denetimsizlikten sorumlu olup olmadığı, sağlık sektörünün giderek ticarileşmesinin bebek ölümlerine etkisi gibi konulara değinilmedi. CHP de rapora düştüğü şerhte bu noktalara dikkat çekti.

CHP’nin şerhinde, “Aralarında Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (Dönemin İl Sağlık Müdürü), Fahrettin Koca (Dönemin Sağlık Bakanı), Mehmet Müezzinoğlu (Eski Sağlık Bakanı, ruhsatı iptal edilen Özel Avcılar Hastanesi ortağı) Recep Akdağ (Özel sektörden sağlık hizmeti satın alınmasının yaygınlaştırılmasını sağlayan dönemin Sağlık Bakanı), Ahmet Davutoğlu (İlk soruşturmayı açan dönemin Başbakanı) ve Vedat Işıkhan’ın (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı) bulunduğu, sürecin sorumlusu altı bakanın komisyona katılımı sağlanamamıştır. Söz konusu bakanların gelmemeleri, olayların derinlemesine incelenmesini, yenidoğan ölümlerinde sorumlulukları olan sağlık yöneticilerinin ortaya çıkartılmasını önlemeye yönelik bir girişim olarak değerlendirilmiştir” denildi.

‘2015’TEN BERİ İHBARLAR VARDI’

CHP’nin şerhinde, olayların 2023’te bir CİMER ihbarı ile başladığına yönelik değerlendirmelerin de gerçeği yansıtmadığı belirtilerek “Komisyon toplantılarında tutanaklarda yazılı olduğu gibi, 2015’ten başlayarak bazı ihbarların var olduğu, komisyona davet edilen bazı kişi ve kurum temsilcileri tarafından açıklanmıştır. Raporda bu konu atlanarak, Sağlık Bakanlığının sorumluluğu göz ardı edilmek istenmiştir” ifadelerine yer verildi.

Raporda ticarileşen sağlık sisteminin yarattığı sıkıntıların da işlenmediği vurgulanan şerhte “Sağlıkta Dönüşüm Programının sağlığı ticarileştiren yapısından, özel hastanelere verilen sınırsız desteğin yol açtığı hasarlardan, özel hastaneler içerisinde yasa dışı olarak taşeronlaştırılan yenidoğan yoğun bakım ünitelerinin danışmanlık sözleşmesi yoluyla devredilmesi uygulamasına göz yumulmasından ve hatta göz yumulan hastanelerden biri olan Özel Avcılar Hastanesinin eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’na ait olduğundan hiç söz edilmemiştir” değerlendirmesi yapıldı.