CHP'de Göç Politikaları Danışma Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi

Yayınlanma: 11.09.2024 - 15:46

Güncelleme: 11.09.2024 - 15:46

Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre; CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti genel merkezinde düzenlenen Göç Politikaları Danışma Kurulu Toplantısı'na başkanlık etti. Basına kapalı yapılan görüşmeden fotoğraf paylaşıldı.