CHP'de Göç Politikaları Danışma Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi

CHP Göç Politikaları Danışma Kurulu, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı.

CHP'de Göç Politikaları Danışma Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi
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DHA
Yayınlanma: 11.09.2024 - 15:46

Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre; CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti genel merkezinde düzenlenen Göç Politikaları Danışma Kurulu Toplantısı'na başkanlık etti. Basına kapalı yapılan görüşmeden fotoğraf paylaşıldı.


Etiketler: #CHP Genel Başkanı Özgür Özel #CHP #Danışma Kurulu #Özgür Özel

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