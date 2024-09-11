CHP'de Göç Politikaları Danışma Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi
CHP Göç Politikaları Danışma Kurulu, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı.
Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre; CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti genel merkezinde düzenlenen Göç Politikaları Danışma Kurulu Toplantısı'na başkanlık etti. Basına kapalı yapılan görüşmeden fotoğraf paylaşıldı.
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